Pacte de relance et compétitivité de Marseille Fos : de nouvelles mesures pour la compétitivité portuaire

Accueil > Aix Marseille > Economie > Pacte de relance et compétitivité de Marseille Fos : de nouvelles mesures (...)

Dans le cadre de la relance nécessaire de l’économie et de soutien à l’activité portuaire, l’ensemble de la place portuaire engage des mesures commerciales d’application immédiate représentant plus de 6,5M€. Marseille Fos, au travers de cette stratégie de place, souhaite adresser un signal fort à ses clients et prescripteurs en s’engageant sur du long terme à devenir plus compétitif. [ 1 ]

Dans le cadre de la relance nécessaire de l’économie et de soutien à l’activité portuaire, l’ensemble de la place portuaire engage des mesures commerciales d’application immédiate représentant plus de 6,5M€ © Port de Marseille Fos

Une stratégie globale et partagée pour la compétitivité de Marseille Fos

Autour d’un pacte d’engagement Relance et Compétitivité, 7 axes d’actions ont été priorisés. Sur chacun de ces axes, la place portuaire mettra en œuvre, dans les mois qui viennent, des actions et innovations, concrètes et collectives, de manière séquencée autour de :

La fluidité, afin d’améliorer la fluidité du passage portuaire, côté terre et mer, élément clé dans la chaîne logistique et pour l’attractivité du port ;

La fiabilité et l’information clients, afin d’offrir aux clients de Marseille Fos une fiabilité mesurée et objectivée ;

L’environnement, afin d’intensifier, optimiser et valoriser les efforts et investissements réalisés en faveur d’un port toujours plus vert, au service de l’économie bleue ;

La sûreté et sécurité, afin d’assurer les conditions optimums de sécurité et de sureté des biens et des personnes, impératif indispensable pour les clients du port ;

Le développement de nouveaux services, afin d’enrichir l’expérience client

Les aménagements et investissements, afin de développer les capacités d’accueil et offrir aux clients des solutions logistiques et industrielles compétitives et adaptées ;

Le développement commercial, afin de soutenir les clients de Marseille Fos au travers de mesures et offres attractives.

Accompagner les clients armateurs de Marseille Fos

Dans un contexte économique contraint par les mesures sanitaires et où la compétition entre les ports européens est vive sur certaines filières, la place portuaire a choisi de mettre l’accent dans un premier temps sur des mesures commerciales attractives, financées par le Port de Marseille Fos. Depuis le 1er septembre 2020, des mesures commerciales prises par le port de Marseille Fos s’appliquent aux filières containers, roro, ropax international et Car Carrier :

• Jusqu’à 30 % de réduction des droits de port pour les filières RoRo, Ro-Pax international, Voitures dès septembre et pendant 3 mois, venant prolonger l’action menée d’avril à juin

▪ Jusqu’à 50 % de réduction des droits de port pour la filière Conteneur pendant 4 mois dès septembre 2020.

▪ Remise supplémentaire de 50 % des droits de port pour la filière Conteneur pour des opérations de transbordement à Fos pendant 4 mois dès septembre 2020.

En complément de ces mesures, des remises sur les frais de stationnement pour les navires immobilisés ainsi qu’un moratoire sur les pénalités des conventions de terminaux sont appliqués :

▪ Moratoire sur les pénalités liées aux objectifs de trafic : certaines conventions de terminaux prévoient le versement de pénalités en cas de non-réalisation de l’objectif fixé en termes de trafic. Le port de Marseille Fos renonce de manière exceptionnelle à l’application des pénalités.

▪ Remise sur frais de stationnement : à la suite de l’arrêt des activités, les navires, notamment ceux de croisière, sont restés en stationnement dans les bassins de Marseille. Une tarification adaptée a été mise en œuvre par le Port de Marseille Fos afin de ne pas pénaliser des opérateurs économiques déjà fortement touchés par les conséquences de la crise sanitaire.

« Par la mise en place de mesures commerciales exceptionnelles, nous souhaitons donner un signal fort à nos clients, les soutenir concrètement, les accompagner dans la reprise. Ils nous ont fait confiance et nous devons être présents. Nous voulons aussi attirer d’autres acteurs en recherche d’outils performants et partageant nos valeurs d’entreprise responsable. Avec la place portuaire et les entreprises du territoire nous sommes mobilisés dans la même dynamique que le Pacte d’engagement que nous avons instauré en début d’année 2020 » explique Hervé Martel, Président du directoire du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM).

Accompagner les clients chargeurs en leur permettant de mieux piloter leurs flux logistiques via CI5

Le Pacte d’engagement accueille également une nouvelle entreprise signataire. Il s’agit de MGI, leader dans la conception et la mise en place de solutions digitales dans le domaine de la logistique. Le Cargo Community System CI5, développé à Marseille, constitue un levier de compétitivité pour les chargeurs puisqu’il leur permet de piloter leurs flux logistiques en accédant en direct aux informations relatives à leurs marchandises.

▪ MGI offre les droits d’entrée à tous les nouveaux chargeurs se connectant à Ci5 dès maintenant et jusqu’à fin 2020. Ces droits d’entrée permettent d’accéder au système et d’entrer dans la communauté MGI.

▪ Afin d’accompagner la prise en main des clients chargeurs, le premier mois d’abonnement est gratuit.

Le menu chargeur permet notamment : à l’export, de connaître la date d’embarquement et d’obtenir le justificatif fiscal de sortie du territoire, et à l’import, de visualiser la date d’arrivée de la marchandise permettant d’anticiper et donc optimiser les pré et post acheminements terrestres. Cette offre commerciale répond aux besoins de traçabilité, et de suivi des chargeurs et leur offre un module qui assure ce partage d’informations tout en garantissant la sécurité des données. « MGI s’engage au côté de la place portuaire pour accompagner nos utilisateurs dans la reprise. Nous sommes fiers d’offrir de nouveaux services de connectivité digitale à nos partenaires chargeurs, pour plus de traçabilité et de fluidité de leurs chaînes logistiques », déclare Rémi Julien, président du directoire MGI.

Un engagement sur le long terme

Au-delà de mesures tarifaires exceptionnelles et immédiates, le pacte d’engagement porte également sur des améliorations opérationnelles entre les acteurs. Il s’enrichira de nouvelles mesures collectives dans les prochaines semaines en particulier sur la fluidité, la fiabilité et l’environnement. « Ce Pacte d’Engagement Marseille-Fos symbolise la profonde solidarité qui lie l’ensemble des métiers de la place portuaire et qui fait sa singularité dans l’Hexagone. Nous sommes une communauté soudée et c’est en agissant tous et de manière concertée, que nous réussirons à tenir la distance en tant que premier port de France et l’un des premiers d’Europe, durant cette période inédite et qui ressemble plus à un marathon qu’à une course de vitesse », considère le président de l’UMF Jean-Claude Sarremejeanne.

La rédaction

Plus d’info sur le pacte :pacte-marseillefos.fr

A propos du Port de Marseille Fos

Acteur majeur du commerce international, situé sur deux corridors de transport européens, le port de Marseille Fos se positionne comme la porte d’entrée du sud de l’Europe. La synergie de ses deux bassins conforte Marseille comme port de proximité en Méditerranée pour les marchandises et les passagers tandis que Fos se caractérise par sa dynamique de port mondial pour l’industrie et la logistique dédiées au grands flux intercontinentaux. Aujourd’hui hub mondial pour les datas dans une approche du territoire toujours plus smart, leader européen dans le branchement électrique à quai et l’avitaillement des navires en GNL, le port de Marseille Fos mise sur une croissance économique durable par un aménagement industriel responsable et innovant favorisant l’économie circulaire. La dynamique des projets portuaires sur les deux bassins conforte aujourd’hui plus que jamais le rôle structurant du port de Marseille Fos au sein de son espace métropolitain et son rayonnement sur l’échiquier des ports mondiaux.

A propos de l’UMF

L’Union Maritime et Fluviale de Marseille-Fos (UMF), première place portuaire de France, est une organisation professionnelle regroupant 24 professions et 13 associations professionnelles, soit au total plus de 450 entreprises liées à l’activité maritime et industrialo-portuaire. Les adhérents de l’UMF représentent 25.000 emplois directs. Acteur économique majeur du territoire, l’UMF s’investit dans tous les grands projets de développement et exerce son rôle d’expert dans les dossiers qui concernent les échanges maritimes et multimodaux. En particulier, l’UMF agit pour la croissance économique en favorisant l’innovation et la digitalisation de la chaine logistique, en oeuvrant pour l’élargissement de l’hinterland et le développement du report modal, et en soutenant toutes les initiatives contribuant à faire de Marseille Fos un « port vert ».

A propos de MGI

MGI est leader dans la conception et la mise en place de solutions digitales dans le domaine de la logistique. (Solution globale de guichet unique et multi-acteurs, Cargo Community Système (CCS) ou Port Community System (PCS) avec Ci5 (dernière génération de CCS) qui digitalise les processus portuaires et relie l’ensemble des acteurs afin d’optimiser et fluidifier le transport de marchandise. Le Big Data, la blockchain, la cyber sécurité et l’intelligence artificielle sont au coeur de notre réflexion pour offrir le meilleur CCS et ainsi améliorer la fluidité du passage portuaire et éviter la congestion portuaire. Solutions / Prestations : Ci5, Channel5, m-Customs (déclarations ICS), Missions audits et consulting, EDI / EAI, Formations. Mise en place sur le port de Marseille-Fos en 2018, La Martinique en 2019, Mayotte, Bordeaux, Dunkerque et Sète en 2020 ; c’est la majorité des ports français qui s’équipe de Ci5.