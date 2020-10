Palmarès du "Marseille Web Fest " : "Cancelled", la comédie dramatique australo-espagnole, décroche le Grand Prix du jury

Accueil > Culture > Cinéma > Palmarès du "Marseille Web Fest " : "Cancelled", la comédie dramatique (...)

La dixième édition du Festival marseillais de la série courte qui s’est tenue du 15 au 17 octobre, a fait découvrir au public -gratuitement et entièrement en ligne, cette année, en raison de la crise sanitaire- ses sélections officielles et conférences. Toutes les séries resteront accessibles en ligne jusqu’au 15 novembre. Et les grands gagnants du palmarès sont…



Le jury présidé par Serge Ladron de Guevara, producteur exécutif chez « Telfrance », a décerné six prix lors de l’émission de clôture du festival, ce samedi 17 octobre. Le Grand Prix du jury a été décerné à la série « Cancelled », une comédie dramatique australo-espagnole dont le thème, nous rappelle une certaine période de confinement : « Ce n’est pas tous les jours qu’une pandémie frappe et vous oblige à annuler votre mariage et à vous retrouver enfermé avec votre fiancé… et sa mère ». « Marty is dead », une série dramatique tchèque, a reçu le prix de la meilleure réalisation et celui du meilleur scénario. Kevin Vågenes, de la série norvégienne « Couples Therapy », a décroché le prix de la meilleure interprétation. « The Square root » (USA) a remporté le prix du meilleur montage. « Amours d’occasion » (Canada), celui de la meilleure musique originale. Le prix du meilleur web-doc revient à « Clit Révolution », le web-doc français qui « traite de sexe féminin de manière décomplexée et déconstruit les mythes qui l’entoure ». Du côté de la sélection française soutenue particulièrement par la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) : « 18h30 » remporte le prix de la meilleure série française ainsi que la dotation de la SACD de 2 000€. « Tu préfères » reçoit une mention spéciale du jury. Le prix « Michael Ajakwe Pioneer Award », créé en hommage à Michael Ajakwe Jr, célèbre producteur américain, visionnaire et fondateur du « LA Web Fest », premier festival dédié à la web-série, est attribué à Atsushi Ogata « pour son rôle majeur dans la promotion de la web-série à travers le monde ».

Une journée professionnelle dédiée aux industries créatives et culturelles, le 17 novembre

Il est à noter que le festival se poursuit jusqu’au 15 novembre 2020, avec une édition 100 % en ligne sur le site officiel du « Marseille Web Fest » qui met à disposition l’ensemble de sa programmation. Les séries en sélection (Internationale, Française et Web-doc) sont par conséquent disponibles gratuitement sur la plateforme dédiée. Par ailleurs, le public est mis à contribution pour voter pour sa série favorite dans le cadre de la sélection internationale. Le « Prix du public » sera remis au vainqueur. Les conférences, master class et tables rondes sont également disponibles sur cette plateforme. Enfin, le « Marseille Web Fest » donne rendez-vous à son public le 17 novembre pour sa journée professionnelle dédiée aux industries créatives et culturelles : « Le Creative Digital Summit ». Si la situation sanitaire le permet, le public marseillais pourra également découvrir gratuitement et en exclusivité les sélections officielles lors d’une soirée de projection au Cinéma Les Variétés à Marseille. La résidence d’écriture du festival recevra pour sa part dix auteurs français sélectionnés à la suite d’un appel à projet du 16 au 20 novembre inclus à Marseille. « C’est un palmarès 2020 brillant pour fêter, dans des conditions particulières, sans présence physique avec notre public, notre 10e édition du festival » souligne Jacques Kluger, le président du « Marseille Web Fest avant de préciser qu’il s’agit d’« un palmarès qui représente parfaitement et met en valeur la créativité des talents de la création digitale qui savent repousser les limites, le politiquement correct. Des talents qui nous montrent que le digital est une pépinière extrêmement riche et foisonnante de créateurs qui seront certainement les futurs grands narrateurs de la fiction, sur les diffuseurs peut-être plus classiques. »

La rédaction

Plus d’info et des tas d’autres choses à découvrir sur : marseillewebfest.com

