Partenariat - La CCI Aix Marseille Provence et la Chambre des Notaires s’associent pour la transmission d’entreprises et l’entrepreneuriat au féminin

Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence et Renaud Pinatel, Président de la Chambre des Notaires des Bouches-du-Rhône viennent de signer une convention de partenariat avec comme objectifs : apporter au chef d’entreprise en devenir, cédant ou repreneur, la meilleure réponse juridique et fiscale et favoriser l’entrepreneuriat au féminin.

Renaud Pinatel et Jean-Luc Chauvin viennent de signer uen convention de partenariat (Photo CCIAMP)

Les entrepreneurs ont plus que jamais besoin d’être accompagnés et soutenus dans cette période d’après crise. Le notaire, « grâce à sa vision globale du patrimoine du chef d’entreprise, est en mesure de proposer des solutions juridiques et fiscales adaptées à chaque situation personnelle, familiale et patrimoniale de l’entrepreneur, et de ses éventuels associés : statut juridique, protection du patrimoine personnel, protection du conjoint, modalité de la donation, coût fiscal, assurer des revenus après la cession etc. »

Transmission d’entreprise

Avec 60 000 entreprises mises en vente et 185 000 susceptibles d’être cédées chaque année en France, la transmission et la cession d’entreprise représentent 750 000 emplois sauvegardés à la clé. « Pour conserver les savoir-faire et les emplois sur notre territoire, il est nécessaire d’offrir les meilleurs conseils et l’encadrement d’experts spécialisés aux futurs cédants. » Ainsi, la Chambre des Notaires sera associée à la 3e édition de Business Transfert Forum, organisée par la CCIAMP et qui se tiendra le 24 novembre 2020, pour apporter conseils et recommandations aux cédants et aux futurs repreneurs.

Entrepreneuriat au féminin

Encourager l’entrepreneuriat au féminin est par ailleurs un défi porté par la CCIAMP et partagé par la Chambre des Notaires. « Il est primordial d’encourager les femmes à s’engager dans l’entrepreneuriat, au-delà des freins traditionnellement connus (accès aux financements, peur de l’isolement…). » Les femmes représentent seulement 36% du nombre total d’entrepreneurs. Elles dirigent 40% des entreprises individuelles et seulement 10% des entreprises innovantes ou de la Tech. « En participant ensemble à l’évènement Entrepreneuriat au féminin, la CCIAMP et la Chambre des Notaires allient leurs compétences et leurs expertises pour œuvrer à la dynamisation du tissu entrepreneurial féminin. »

