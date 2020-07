Partenariat signé entre la CCI Aix-Marseille Provence & Planet Positive. Jacques Attali : "l’économie positive est l’élément fondamental de réponse aux grandes crises que nous vivons aujourd’hui"

Accueil > Aix Marseille > Economie > Partenariat signé entre la CCI Aix-Marseille Provence & Planet Positive. (...)

Une conférence-débat sur l’économie positive a été organisée au Palais de la Bourse en présence d’une cinquantaine de chefs d’entreprises et de mentors engagés (Photo CCIAMP/Robert Poulain)

Après la crise du coronavirus, un nouveau monde est annoncé. Un des enjeux de demain sera de dessiner les contours d’une société plus inclusive. Conjuguer activité économique et mission sociale devra être la nouvelle réalité de l’entreprise, mais aussi une autre manière d’entreprendre. « L’économie positive est une économie au service des générations futures, qui favorise une croissance responsable, durable et inclusive, respectueuse de l’environnement et au service de la société. L’économie positive est véritablement le cœur de l’économie de demain ; c’est à la fois ce qui est en train de pousser dans le souterrain de la société planétaire et l’élément fondamental de réponse aux grandes crises que nous vivons aujourd’hui », explique Jacques Attali, fondateur de Positive Planet qui insiste notamment sur le fait que nous vivons « une crise sanitaire, économique, sociale, politique » avec toutes les menaces que cela implique « mais qui est aussi une source extraordinaire d’opportunités ». Il revient sur l’importance de travailler dans l’intérêt des générations futures : « C’est là une source de formidable développement » et de citer : « La santé, l’hygiène, l’agriculture, le recyclable, les énergies propres, le digital ». A ses yeux : « Marseille est potentiellement puissant dans tous ces secteurs » et de vanter ses mérites : « C’est un port et un port c’est altruiste car autrement les gens partent ailleurs ». Un port dont il souligne toute l’importance en cette période de crise : « Les États-Unis sont une puissance en déclin, la Chine n’est pas fiable, l’Europe a un potentiel extraordinaire pour peu qu’elle prenne conscience d’une part de sa force et d’autre part des partenaires dont elle dispose sur l’autre rive de la Méditerranée et qu’il vaut mieux produire au Maghreb qu’en Chine ». « Et, il importe, ajoute-t-il, de mesurer que la grandeur d’un port est liée à son arrière-pays, dans ce cadre la concurrence entre Marseille et Lyon est suicidaire pour les deux territoires ».

Un engagement pour le mentorat

Jacques Attali fondateur de Planet Positive et Jean-Luc Chauvin, président de la CCIAMP ont signé une convention de partenariat (Photo CCIAMP/Robert Poulain)

Vient l’heure des signatures, le pacte partenarial signé par Positive Planet France s’inscrit dans la volonté de rendre lisibles, visibles et accessibles aux entreprises et aux publics concernés, les différentes initiatives portant sur le mentorat et le parrainage sur le territoire Aix-Marseille-Provence, avec une approche économique des enjeux de l’emploi. « L’emploi, par le salariat ou l’entrepreneuriat, est un sujet majeur et transversal et l’objectif de partenariat est de jouer collectif et faire émerger des actions par l’expérimentation et l’opérationnalité », est-il avancé. Positive Planet France s’engage ainsi à mettre en relation des mentors engagés dans le dispositif « Tandem-Le Hub du Mentorat » et des porteurs et porteuses de projet accompagnés par Positive Planet dans l’aventure de la création d’entreprise. « Nous avons la conviction que notre territoire a des atouts immenses, des atouts que nous devons mieux reconnaître, valoriser et accompagner. Parmi eux, je pense à la jeunesse des quartiers prioritaires qui peine à trouver sa place sur le marché du travail, faute de formation, faute de réseau, faute de codes professionnels aussi. Cette jeunesse sait se montrer audacieuse et créative, des qualités indispensables pour réussir dans l’entrepreneuriat. Nous sommes convaincus que l’entrepreneuriat doit être à la portée de tous, car les talents sont partout », précise Jean-Luc Chauvin, président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence qui met en exergue trois dispositifs : « Tandem-Le Hub du Mentorat » « dont l’objectif est de proposer à des entrepreneurs expérimentés d’accompagner des jeunes dans l’emploi ou la création d’entreprise » ; le Métropolitan Business Act qui « vise à développer les achats et les relations d’affaires entre les entreprises du territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence » et, le « cl’Hub des Bouches-du-Rhône. Fabrice Alimi qui représente ce club explique : « L’objectif principal est de développer une économie plus responsable et inclusive sur le territoire du 13. Pour cela, nous devons : développer et faciliter les pratiques inclusives et ainsi démontrer qu’elles sont une solution aux problématiques de recrutement exprimées par les entreprises ; faciliter et valoriser l’utilisation efficiente des politiques dites "inclusives" dans l’entreprise ; rendre visibles et lisibles les actions menées qui apportent des solutions inclusives et agiles sur le territoire ; fédérer l’ensemble des acteurs, sur un réseau social dédié (lancement prévu en Septembre 2020), et les mettre en relation afin qu’ils échangent, se rencontrent, s’engagent et valorisent leurs actions ».

Michel CAIRE