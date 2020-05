Pénurie de masques : Bruno Gilles demande le soutien de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour Marseille

Accueil > Aix Marseille > Politique > Pénurie de masques : Bruno Gilles demande le soutien de la Région (...)

le sénateur des Bouches-du-Rhône Bruno Gilles lance un appel à Renaud Muselier pour procurer des masques aux marseillais (Photo archive Robert Poulain)

Bruno Gilles, sénateur des Bouches-du-Rhône, maire honoraire des 4e et 5e arrondissements de Marseille lance un appel via un communiqué au président de la Région, Renaud Muselier afin qu’il procure des masques aux Marseillais. Il explique : « La France est sortie du confinement le lundi 11 mai et Marseille retrouve progressivement de l’activité. Le travail a quasiment repris pour tous, un certain nombre d’écoles a rouvert et les transports en commun fonctionnent. Toutefois les Marseillais réclament des masques et tous n’en trouvent pas. La mairie de Marseille, la métropole Aix Marseille Provence et le département des Bouches-du-Rhône se sont engagés à distribuer à chaque Marseillais deux masques réutilisables ainsi qu’un masque chirurgical. Cependant, les témoignages qui me parviennent et les premiers articles que nous pouvons lire dans la presse montrent un véritable dysfonctionnement qu’aucune de ces trois institutions n’est parvenue à pallier. Malgré un contexte d’une complexité rare, je ne peux me satisfaire, pour la sécurité de mes concitoyens, de cette situation.

La Région Sud a mis en place une centrale d’achat de masques. J’en appelle donc officiellement au Président de la Région Sud le docteur Renaud Muselier, afin qu’il puisse étendre son action à l’ensemble des habitants marseillais et leur procurer des masques réutilisables nécessaires, comme cela a été fait pour la Ville de Toulon notamment. Je suis persuadé que Renaud Muselier recevra favorablement cette demande légitime et responsable et qui s’inscrit dans l’engagement sans faille, mené en faveur de la protection des habitants de notre Région depuis le début de l’épidémie. »