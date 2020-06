Pernod Ricard rejoint l’initiative "1 000 Cafés " pour faire revivre la convivialité sur les territoires

Accueil > Ailleurs > Economie > Pernod Ricard rejoint l’initiative "1 000 Cafés " pour faire revivre la (...)

Pernod Ricard souhaite à tous les cafés, bars, bistrots, brasseries et restaurants une ouverture de leur établissement pleine de succès dans le respect des mesures sanitaires. En tant qu’un des membres fondateurs de la plateforme « J’aime mon bistrot », Pernod Ricard a veillé tout au long de cette crise à apporter son soutien à l’un des secteurs les plus touchés par la pandémie. Parallèlement, le groupe aura produit à travers le monde près de 2,5 millions de litres d’alcool pur pour faciliter la production de gel hydroalcoolique et aura transformé une partie de ses sites en producteur direct de ce désinfectant.



Le Groupe a décidé de poursuivre son engagement solidaire et d’accélérer son soutien à l’initiative « 1 000 cafés » imaginée par le Groupe SOS (qui lutte contre les exclusions sous toutes leurs formes), présidé par Jean-Marc Borello et dont Pernod Ricard devient ainsi un partenaire majeur. Ce projet s’est donné pour ambition de permettre la sauvegarde ou l’ouverture de 1 000 cafés à travers autant de communes de moins de 3 500 habitants, réparties dans toute la France. La contribution du Groupe prendra la forme d’une dotation financière et se matérialisera également par un accompagnement à l’installation de ces 1 000 nouveaux cafetiers. Cet engagement passera par le partage aux gérants de "1000 cafés" d’outils développés en faveur d’une vente responsable pour faire en sorte que chacun de ces nouveaux établissements soit irréprochable en la matière. Cette formation sera directement pilotée par le Groupe SOS fort de son expérience déjà acquise dans certains cafés. Pernod Ricard déploiera aussi des conseils sur la mise en place d’une approche circulaire quant à la réutilisation des déchets liés à cette activité comme il le fait ailleurs dans le monde avec le collectif Trash Tiki. Enfin, Pernod Ricard précise qu’aucune contrepartie commerciale ne sera demandée aux futurs cafetiers qui choisiront de distribuer les marques de leur choix.

Pour Alexandre Ricard, Président Directeur-Général de Pernod Ricard : « La crise du Covid a démontré combien les Français éprouvaient le besoin de se réunir, de partager ensemble des moments de joie, simples, authentiques et sincères : le désir de convivialité, une convivialité respectueuse et responsable, ne s’est jamais autant fait ressentir qu’aujourd’hui ». Cette initiative rappelle la philosophie qui avait motivée Paul Ricard lors de la fondation de l’entreprise éponyme. Il écrivait dans ses mémoires La Passion de Créer : « Je crois devoir au caractère rural mon besoin de vivre dans une société solidaire et amicale ». Jean-Marc Borello a déclaré à l’occasion de cette annonce : « Les cafés, bars et restaurants ont toujours tenu un rôle essentiel dans notre culture. Ce sont des lieux d’échange autant que des lieux de vie. Ils font aujourd’hui défaut à bon nombre de communes rurales qui abritent pourtant un tiers de la population française. Leur disparition progressive préfigure dans bien des communes la fin des commerces et services de proximité. C’est le constat effectué par « 1000 Cafés » qui souhaite aussi faire de ces établissements des pôles multiservices ».

