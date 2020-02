Perturbation de la collecte des déchets à Marseille : La métropole lance la procédure de réquisition dès demain

Accueil > Aix Marseille > Politique > Perturbation de la collecte des déchets à Marseille : La métropole lance la (...)

Depuis le 23 janvier, la collecte des ordures ménagères de Marseille subit des blocages dans le cadre du mouvement de mobilisation national contre la réforme de retraites. « Afin de maintenir un espace public en bon état tout en limitant les nuisances, et compte tenu des risques sanitaires, la Métropole lancera dès demain la procédure de réquisition de son personnel », annonce Aix-Marseille Provence via un communiqué

(Photo Robert poulain)

Toujours dans le communiqué, la métropole précise qu’« à ce jour, 1% des agents de la Direction de la Propreté et du Cadre de vie, essentiellement des conducteurs de bennes, continue de perturber la collecte quotidienne des ordures ménagères de Marseille. Malgré les moyens mis en place pour assurer la continuité du service public, 3 000 tonnes d’ordures ménagères sont toujours présentes sur l’espace public. » Face à l’impossibilité de résorber ce surplus et afin de permettre un retour rapide à la normale, la Métropole « a demandé au Préfet de Région de procéder à la réquisition du personnel gréviste dès demain. » Considérant que « l’origine du mouvement de grève est bien nationale, car liée au projet de réforme des retraites, la Métropole Aix-Marseille-Provence « se trouve dans l’obligation d’avoir recours à la procédure de réquisition, car l’examen du texte de loi n’est prévu qu’au mois de mars. Il n’aurait pas été responsable de laisser perdurer une situation pouvant poser rapidement de graves problèmes d’hygiène et de salubrité publiques. » Toujours dans le communiqué, la Métropole explique qu’elle souhaite « rendre aux Marseillais le service qui leur est dû. Les équipes métropolitaines se rendront également à la rencontre des commerçants impactés par ce mouvement, afin d’évaluer leur préjudice et étudier les moyens de soutenir leur activité économique. »

La rédaction