Plan Tourisme. Réaction de Renaud Muselier : "Nous renforcerons les mesures de soutien et de consolidation pour aider le secteur touristique à surmonter la crise"

Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions de France (Photo Robert Poulain)

Le comité interministériel du tourisme s’est réuni ce jeudi 14 mai sous la présidence du Premier ministre en présence de Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions de France, avec les professionnels du secteur et des représentants des collectivités locales. A cette occasion, le plan tourisme a été dévoilé. A l’issue Renaud Muselier de réagir via un communiqué. Il rappelle : « Le tourisme est essentiel à l’économie de notre région, la pandémie de Covid-19 constitue pour la filière touristique un désastre économique sans précédent. C’est pourquoi, en plus de nos mesures économiques, nous avions ajouté un budget complémentaire de 6,6 millions d’euros pour le maintien de l’offre et la relance de l’économie touristique en région Sud. Nous avions notamment, avec les Départements proposé des chèques vacances "Au secours du Tourisme" qui profiteront aux professionnels de la région à hauteur de 10 M€. » Se félicite d’ailleurs à ce propos « de la volonté des services de l’État de s’en inspirer, dans le cadre d’un dispositif complémentaire qui pourrait être déployé, avec les Régions volontaires, d’ici l’été pour dynamiser la consommation de services touristiques sur l’ensemble du territoire français et même en outre-mer. » Après ce comité interministériel « majoritairement dédié aux mesures économiques et fiscales », Renaud Muselier met en exergue la mobilisation collective : « Nous nous en félicitons », assure-t-il avant d’ajouter : « Cette relance ne peut se faire sans méthode, nous respectons bien évidemment l’impératif sanitaire, mais nous devons rappeler l’urgence de restaurer la confiance sur la base de solutions pragmatiques et réalistes. Dans ce cadre, nous nous appuyons sur l’esprit de responsabilité des élus locaux et des représentants de l’État en région pour assurer une réouverture des établissements dans des conditions de sécurité optimales et équitables. Les surinterprétations doctrinaires que nous constatons ces derniers jours sont contre productives. » Pour la mise en œuvre des mesures de soutien économique, « comme l’a rappelé Bruno Le Maire », poursuit-il : « Elles doivent répondre à trois exigences : être élaborées de façon collective, simples et visibles vis-à-vis de la profession, en privilégiant le pragmatisme et l’efficacité. Dans ce cadre, nous saluons la reconnaissance par l’État d’une approche différenciée par région et la mise en place d’une plateforme plan-tourisme.fr qui permettra aux bénéficiaires d’avoir très simplement accès aux dispositifs existants, nationaux et régionaux, auxquels ils peuvent prétendre dans leur diversité. » Par ailleurs, insiste-il, toujours dans le communiqué : « Nous saluons pleinement les nouvelles initiatives massives de soutien financier d’urgence et de relance aux entreprises annoncées par le Gouvernement. Ces mesures, pour être efficaces, devront être relayées par un effort accru des assureurs et s’articuler avec le Fonds de relance européen. » A travers le Fonds Covid Résistance, mis en place avec la Banque des Territoires en région Sud, et des fonds d’investissement territoriaux adaptés « que nous pourrons rapidement déployer, annonce Renaud Muselier, nous renforcerons les mesures de soutien et de consolidation pour aider le secteur à surmonter la crise et poursuivre son développement, en mobilisant tous les outils pertinents avec nos partenaires. »

La rédaction