Politique. Michel Pezet : "Dans l’imbroglio des élections municipales à Marseille, je voterai pour le Printemps Marseillais"

(Photo Robert Poulain)

Le socialiste Michel Pezet, ancien président de Région, député des Bouches-du Rhône, ancien candidat à la mairie de Marseille... annonce dans un communiqué qu’il votera pour "le Printemps Marseillais". Il explique alors les raisons qui ont motivé sa décision : « A Marseille, retour depuis quelques mois à la division en tribus gauloises, prenant largement leur temps pour élever Vercingétorix sur le pavois, refusant de considérer que l’impératif de l’union n’est pas seulement celui de l’arithmétique électorale mais aussi de proposer aux Marseillais un outil politique pour changer leur ville. A Marseille, retour à des programmes politiques qui ignorent trop souvent le fait métropolitain, et par là même l’impératif des alliances qu’il faut dès maintenant construire pour espérer peser demain dans le cadre de la métropole. Alors, que décider ? Le social-démocrate que je suis opte pour ceux qui manifestent la plus grande volonté de rassemblement. "Le Printemps Marseillais" a su faire l’effort du rassemblement autour de la gauche et d’écologistes. Il a su aussi associer des citoyens à la construction de son projet et en leur faisant une large place sur ses listes. C’est inédit, c’est nécessaire, il n’existe pas à mon sens d’autre voie pour espérer demain changer le destin de Marseille. Plus égoïstement, j’aurais ainsi la chance de voter dans les 1/7 pour la liste menée par Sophie Camard, et où figure Laurent Lhardit dont je connais la rigueur, l’intelligence politique et le respect des autres. »

La rédaction