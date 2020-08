Pollution. La ville de Marseille entend interdire de fumer sur 4 plages de son littoral à partir du 15 août

Accueil > Aix Marseille > Politique > Pollution. La ville de Marseille entend interdire de fumer sur 4 plages de (...)

Photo illustration Hagay Sobol

La ville de Marseille annonce via un communiqué vouloir « se mobiliser contre les pollutions sur le littoral » Pour ce faire dès ce samedi 15 août et jusqu’au 31 octobre, 4 plages seront sans tabac. « Il sera désormais interdit de fumer sur les plages de la Pointe Rouge, Borély, Bonneveine et du Prophète », précise la ville de Marseille qui ajoute mettre « les compétences dont elle dispose au service de la propreté sur le littoral et souhaite garantir ainsi des plages et une mer plus propres ». Toujours selon la ville de Marseille :« Cette interdiction contribuera à faire de Marseille une ville plus verte. Cet arrêté doit permettre de mettre fin aux centaines de mégots qui se retrouvent chaque année dans la mer. Il était d’autant plus urgent d’agir qu’un mégot pollue 500 litres d’eau, et que cette année nos plages connaissent une forte hausse de la fréquentation. Afin de réellement faire appliquer cet arrêté, la mairie de Marseille mettra en œuvre des actions concrètes de sensibilisation : signalétique, distribution de cendriers jetables, mise en place de points de tri, présence de médiateurs... »

La rédaction