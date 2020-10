Port de Marseille Fos. La pêche professionnelle et de loisir dans les limites administratives encadrée par un Règlement particulier de police

Accueil > Aix Marseille > Economie > Port de Marseille Fos. La pêche professionnelle et de loisir dans les (...)

(Photo archives Destimed/R.P)

Selon le Code des transports, la pêche professionnelle et de loisir est interdite dans les limites administratives d’un grand port maritime, à moins qu’un règlement particulier n’en fixe précisément les conditions. Sous le pilotage de la Sous-préfecture d’Istres, le Port de Marseille Fos en lien avec la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a élaboré un Règlement Particulier de police de la pêche (RPPP) afin d’autoriser et de mieux encadrer la pêche professionnelle et de loisir dans les zones possibles du port. La conception de ce règlement s’est déroulée en concertation les élus des communes concernées, les unités de contrôle, les représentants des pêcheurs professionnels et les représentants des pêcheurs de loisir. Ce règlement approuvé par le Préfet en juillet regroupe désormais la pêche maritime professionnelle et la pêche de loisir dans le port. Ce texte présente de nombreux avantages pour l’ensemble des pratiquants de la pêche professionnelle ou de loisir dans l’enceinte du port de Marseille Fos :

• Harmonisation des règles relatives aux différentes autorisations de pêche pour l’ensemble des pêcheurs : L’ensemble des textes applicables est désormais intégré dans un seul et même support juridique.

• Prise en compte des pratiques de pêches coutumières des pêcheurs professionnels comme les calens.

• Cartographie précises des zones de pêches autorisées pour une meilleure lecture des pêcheurs.

• Sécurisation des installations portuaires et de la sécurité des mouvements portuaires des navires.

• Renforcement de l’efficacité de la lutte contre le braconnage et assurer une gestion durable de la ressource. Le non-respect de cette réglementation est une infraction à la police des pêches ainsi qu’au code des transports et constitue un délit pénal qui selon la gravité de l’infraction peut faire encourir à son auteur jusqu’à 22 500 euros d’amende. Le règlement de police particulier de la pêche est disponible sur le site internet du port de Marseille Fos : marseille-port.fr.