Présidence de la Métropole Aix-Marseille-Provence : Victoire de Martine "Janus" Vassal

Gaby Charroux, maire PCF de Martigues et président sortant du conseil de territoire Pays de Martigues et candidat à la présidence de la métropole ayant obtenu 61 voix

« Pendant 4 ans on a dit aux maires la même chose qu’aujourd’hui ; on a dit aux présidents de territoire la même chose qu’aujourd’hui : c’est une métropole de projets , c’est une métropole où nous nous appuyons sur les maires, les présidents d’agglo (...) », indique Gaby Charroux qui tient à rappeler qu’il a participé à tout 4 ans durant « avec assiduité ». De fait, il avance : « J’ai constaté des dysfonctionnements liés à l’hypercentralité et, cette hypercentralité on a besoin de la modifier. Il faut passer aux actes tout de suite ». Évoque la dette des agglos, citant notamment Marseille et de dévoiler que certes « en masse elle est plus importante à Marseille mais si on on fait le ratio par habitant ce n’est pas Marseille. il y en a deux autres avant, Marseille n’est que 3e. » Considère qu’il faut redéfinir « l’intérêt métropolitain ». « A mes yeux ce n’est pas l’intérêt cumulé des 6 agglos et pire encore des 92 communes, ce n’est pas possible de fonctionner comme cela. Il faut une véritable métropole de solidarité, humaine, qui prenne en compte la question environnementale (...), la question de l’alimentation, de l’agriculture, de la mobilité et de l’énergie et surtout qu’on arrête de mettre en concurrence les territoires. » Cite quelques exemples de dysfonctionnement. « Les maires ne peuvent pas découvrir, un matin, en sortant dans leur ville que tout d’un coup il y a un circuit de bus qui a été supprimé, sans qu’il le sache. C’est arrivé. Également on favorise l’émergence de filière économique en mettant en opposition et en concurrence 2 territoires, 2 villes, 2 communes du même territoire. Je parle par exemple de la filière cinéma. Je la défends d’autant plus qu’à Martigues cette filière est portée par un entrepreneur privé, qui sur son argent a créé, dans un lieu privé, une filière exceptionnelle et, qu’est-ce qu’on fait ? on tente de la développer sur Marseille en concurrence avec celle de Martigues. Ce n’est pas sérieux, il faut de la complémentarité, de la solidarité et pas de concurrence entre plusieurs secteurs territoriaux de la même collectivité » (...) Et de conclure : « J’ai beaucoup à dire , j’ai envie de faire des choses. S’il y a de la sincérité et de l’engagement peut-être que l’on peut travailler. (...) Je ne veux pas être dans l’exécutif, je ne veux pas être vice-président comme certains, si je me suis présenté c’est contre le projet porté par Martine Vassal, la présidente ».