Provence-Alpes-Côte d’Azur : Renaud Muselier et Christian Estrosi : "La Culture ne peut plus attendre"

Renaud Muselier et Christian Estrosi lancent un appel pour le déconfinement de la culture (Photo Robert Poulain)

Renaud Muselier, Président de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions de France, et Christian Estrosi, Président délégué de la Région, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur déclarent dans un communiqué commun : « En région Sud, avec notre Plan Terre de culture, nous voterons ce 19 juin un premier volant d’aides de 3,2M€ aux filières du livre et de la lecture, des arts plastiques et visuels, du cinéma et de l’audiovisuel, ainsi que du spectacle vivant, durement touchées par l’arrêt soudain de leur activité. Il faut maintenant que des réponses concrètes soient apportées aux professionnels concernant les conditions de la reprise de leurs missions, publiques ou privées, d’éveil, d’ouverture et d’accessibilité aux œuvres du cœur et de l’esprit. Le "plaisir de nous divertir, de nous cultiver", promis par le Président de la République lors de son intervention du 14 juin, doit aller de pair avec un déconfinement des lieux de culture qui, sous la responsabilité de leurs équipes, en particulier dans les théâtres, les salles de concert, les cinémas, en intérieur comme en plein air, sont aptes à définir les protocoles sanitaires qui conviennent le mieux à la production, à la diffusion, à la transmission et à l’accueil des publics. "Notre goût de la liberté" célébré par Emmanuel Macron passe par notre aptitude à faire confiance. Le monde culturel attend de toute urgence un signe de l’État en ce sens. Nous aussi. »