Provence-Alpes-Côte d’Azur : Bernard Kleynhoff est le nouveau président de risingSUD

Bernard Kleynhoff vient d’être élu président de risingSUD © marégionsud

Lors de sa prise de fonction durant l’assemblée générale du lundi 24 août, Bernard Kleynhoff a salué l’implication et la dynamique portée par son prédécesseur, le député Bernard Deflesselles. Fort de son expérience de chef d’entreprise et de président de la Chambre de commerce et d’industrie des Alpes-Maritimes, Bernard Kleynhoff entend poursuivre son engagement au sein d’une agence qu’il connaît bien puisqu’il était déjà membre du conseil d’administration de risingSUD. Le nouveau bureau est composé de Jean-Daniel Beurnier (vice-président), Thierry Bazin (trésorier) et Agnès Rampal (secrétaire).

risingSUD a vécu une année 2019 qu’elle qualifie d’exceptionnelle. Au chapitre des résultats, se sont inscrits l’accélération de 25 projets structurants, de 28 entreprises au potentiel d’ETI, l’accompagnement à l’international de 197 entreprises et l’accompagnement de 39 entreprises dans leurs démarches d’innovation. L’agence a aussi renforcé son offre d’accompagnement des investisseurs étrangers avec 97 implantations dans la région Sud annoncées en 2019. « Cette dynamique sera essentielle face à la crise sanitaire et économique que nous devons encore affronter, a déclaré Bernard Kleynhoff. La Région a mis en place un plan d’urgence, de solidarité et de relance doté de 1,4 Milliard d’euros. Le président de Région, Renaud Muselier, annoncera prochainement les mesures ambitieuses de notre plan de reconquête. risingSUD, qui a joué un rôle essentiel dans sa co-construction, poursuivra son engagement dans sa mise en œuvre et vous pouvez compter sur mon engagement à vos côtés pour les prochains défis qui s’annoncent pour soutenir la croissance de nos entreprises et le développement de nos territoires. »

