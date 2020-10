Provence-Alpes-Côte d’Azur. Lancement de l’édition régionale 2020 "Territoires Engagés pour la Nature" : les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 décembre

Accueil > Provence > Société > Provence-Alpes-Côte d’Azur. Lancement de l’édition régionale 2020 "Territoires (...)

Le dispositif national Territoires Engagés pour la Nature (TEN) a pour objectif d’identifier, accompagner et valoriser les collectivités qui se mobilisent en faveur de la biodiversité. Ce dispositif est décliné dans chaque région. La Région Sud a été l’une des deux premières à le mettre en place en 2019 et, avec 27 collectivités reconnues, elle était même la première région en nombre de territoires engagés. Cette opération, pilotée par l’Office français de la biodiversité (OFB), l’Agence de l’eau, la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) et la Région Sud, est animée par l’Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement (Arbe). À destination des communes, communautés de communes, communautés d’agglomération et métropoles, elle vise à valoriser les actions qui permettent aux collectivités de s’engager dans une démarche de progrès et agir en faveur de la biodiversité. Pour candidater, les collectivités définissent un programme d’actions pluriannuel et transversal à l’ensemble de leurs politiques publiques sur 3 axes d’intervention : l’aménagement, la gestion et le suivi, l’écocitoyenneté. Leur dossier est analysé par un jury régional composé de la Région Sud, la Dreal, l’OFB, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, l’Arbe ainsi que des partenaires techniques régionaux. Pourquoi s’engager ? La collectivité qui s’engage peut être accompagnée par l’Arbe et ses partenaires pour le montage de projets, développer de nouvelles compétences en matière de biodiversité et bénéficier de pré-requis facilitant certains financements publics.

Questions pratiques :

Qui peut participer ?

> toutes les communes, communautés de communes, communautés d’agglomération, métropoles

Comment participer ?

> Rendez-vous sur territoires-durables-paca.org : remplissez le questionnaire en ligne, joignez les documents demandés et déposez votre dossier de candidature jusqu’au 31 décembre 2020.

« Nous accompagnerons 1 000 collectivités locales d’ici 2022 pour qu’elles deviennent des Territoires engagés pour la nature (TEN) », telle est l’action n°3 inscrite dans le plan biodiversité lancé par Nicolas Hulot en juillet 2018. Face au constat alarmant de l’érosion de la biodiversité, le ministère de la Transition écologique et Régions de

France, avec la contribution de l’Office français de la biodiversité (OFB), des Agences de l’eau et des Régions volontaires, font le « pari des territoires » en lançant « Territoires engagés pour la nature ».