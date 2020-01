Provence-Alpes-Côte d’Azur : Lancement du Conseil en évolution professionnelle pour salariés et indépendants

Accueil > Provence > Société > Provence-Alpes-Côte d’Azur : Lancement du Conseil en évolution professionnelle (...)

Depuis le 2 janvier 2020, tout salarié ou indépendant en activité en Provence Alpes-Côte d’Azur pourra bénéficier gratuitement du Conseil en évolution professionnelle (CEP). Confié au CIBC (Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences) Alpes Provence et ses partenaires, ce dispositif public permet à tout professionnel non cadre de faire le point sur sa carrière, préparer un projet de formation ou encore amorcer une reconversion.

Désigné par France Compétences, le groupement conduit par le CIBC Alpes Provence pilotera pour les 4 prochaines années le conseil en évolution professionnelle des salariés et professionnels indépendants occupés. Cette mission de service public est un dispositif phare de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Il se déploie actuellement sur l’ensemble du territoire français : mon-cep.org. Pour accéder à ce service en Région, il suffira de prendre contact dès le mois de janvier 2020 par téléphone au 09 72 01 02 03 ou par mail à contact@cep-paca.org. « Particulièrement conscients des enjeux et de notre responsabilité, nous serons vigilants à déployer un service de qualité et garantir les principes de gratuité, d’égalité d’accès, d’accessibilité, de confidentialité et d’impartialité inhérents au service public », déclare Jean-Joël Fraizy, Directeur du CIBC Alpes Provence. Les 22 communes de la région Sud où sont implantés les sites :

➔ Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence, Arles, Aubagne, Marseille, Martigues, Marignane, Salon-de-Provence ;

➔ Alpes-Maritimes : Mandelieu-la-Napoule, Nice, Saint-Laurent-du-Var ;

➔ Var : Draguignan, Brignoles, Fréjus, Toulon, La Valette-du-Var ;

➔ Vaucluse : Avignon, Cavaillon, Carpentras ;

➔ Hautes-Alpes : Gap, Briançon ;

➔ Alpes de Haute-de-Provence : Manosque, Digne ;

Mon conseil en évolution professionnelle : pourquoi ?

• Un temps pour vous, pour parler de vos envies et clarifier vos besoins ;

• un espace pour parler formation, compétences et certifications professionnelles ;

• l’occasion d’évoquer la mobilité ou la reconversion professionnelle, la création d’entreprise ;

• vous apportez des réponses à la diversité de vos besoins ;

• co-construire votre projet avec le conseiller qui vous accompagne tout au long de sa mise en œuvre.

Comment y accéder ?

• Par téléphone dès le mois de janvier : 09 72 01 02 03

• Par mail : contact@cep-paca.org

• Par le site national du conseil en évolution professionnelle mon-cep.org