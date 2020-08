Provence-Alpes-Côte d’Azur. Renaud Muselier - "Pour la rentrée, nous sommes prêts : un masque en tissu sera remis à chaque lycéen"

Accueil > Provence > Politique > Provence-Alpes-Côte d’Azur. Renaud Muselier - "Pour la rentrée, nous sommes (...)

Renaud Muselier, président de Provence Alpes Côte d’Azur (Photo archives Destimed/R.P.)

Dans le contexte de rebond de l’épidémie de COVID-19, la Région Sud a renforcé « son soutien aux lycées afin de leur permettre d’accueillir les élèves et le personnel encadrant dans les meilleures conditions possibles pour cette rentrée scolaire 2020/2021. » « Il était essentiel de ne pas reporter la rentrée scolaire, ce qui aurait été une faute majeure ! De nombreux enfants n’ont pas vu une salle de classe, pas suivi un cours depuis le 16 mars dernier. Le risque de décrochage global est trop grand et concerne une génération entière », avance via un communiqué Renaud Muselier, Président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions de France qui considère : « Nous devons clairement apprendre à vivre avec le virus », et dévoile le dispositif mis en place :

Pour cette rentrée, la Région Sud fournira un masque en tissu, lavable 35 fois, à tous les lycéens de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Pour permettre à tous de s’organiser pendant les premières semaines, « la Région dotera les chauffeurs de cars scolaires de masques chirurgicaux de dépannage pour nos lycéens ».

Les cars, les TER et les établissements seront désinfectés selon les normes établies par le Gouvernement.

Les 4 000 agents des lycées, comme ceux des services, « seront encouragés et assistés pour un dépistage préventif de rentrée ».

Afin de faciliter le respect des consignes sanitaires, dès le 1er septembre, près de 400 distributeurs de gel hydroalcoolique seront installés dans tous les lycées.

« Notre priorité est de protéger la santé de nos lycéens tout en assurant la continuité du service public de l’éducation, aux côtés de l’État et du Rectorat. Depuis le début de la crise sanitaire, nous avons ainsi commandé plus de 13 millions de masques pour les habitants de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont près de 300 000 ont déjà été distribués depuis juin dans les établissements scolaires. Personne ne sera laissé sur le bord du chemin par la Région, et encore moins toutes celles et ceux qui dépendent directement de nos compétences », a déclaré Renaud Muselier.

La rédaction