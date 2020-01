Provence-Alpes-Côte d’Azur : la Région accompagne 30 start-up au CES de Las Vegas

Accueil > Provence > Politique > Provence-Alpes-Côte d’Azur : la Région accompagne 30 start-up au CES de Las (...)

© Région Sud

Pour la 4e année consécutive, la région Sud accompagne 30 start-up du territoire au CES de Las Vegas / © région Sud

Françoise Bruneteaux, vice-présidente en charge de l’économie numérique et des nouvelles technologies, rappelle : « Voilà quelques années chacun avançait en ordre dispersé au CES. Nous avons su nous fédérer pour emmener dans les meilleures conditions nos pépites régionales à cette manifestation. Car, ensemble, nous sommes plus visibles dans l’intérêt de nos entreprises qui ont là une opportunité unique de rencontrer des acteurs économiques du monde entier et ainsi de faire rayonner leurs compétences ainsi que celles de la région à l’international ». Et de mettre en exergue à ce propos le fait que « la région dispose d’un des plus importants vivier de start-up et de jeunes entreprises innovantes de France. Une dynamique qui s’appuie sur un terreau performant avec près de 70 000 personnes qui travaillent dans les métiers du numérique et huit pôles de compétitivité, des centres de recherche, quatre universités de pointe, 300 laboratoires de recherche public, des incubateurs, quatre écosystèmes "French Tech"... permettant une fertilisation croisée grands groupes/start-up, public/privé ».

Des start-up qui proposent des solutions en matière d’environnement, de mobilité, de santé, de bien-être, de sécurité...

Et c’est peu dire que les start-up accompagnées couvrent une grande diversité de champs, dessinant des pans de ce que pourrait être notre futur proche, apportant nombre d’éléments de réponse à des question sur la santé, le bien-être, l’environnement, la sécurité... Ainsi Nodeus solution propose avec Kokoon un système breveté de bienveillance, discret, non porté, reliant les individus isolés à domicile et la communauté pour la détection des comportements anormaux. Kokoon permet d’adapter rapidement et à moindre coût tout logement pour répondre à un défi majeur : le bien-vieillir à domicile. Osol présente Kino, une batterie solaire intelligente pouvant alimenter tout type d’appareils. Avec Time N’joy on découvre joy, un assistant intelligent capable de simuler des conversations. Tix, d’Allroad mobile, est un boitier de protection pour iPhone à la fois performant, élégant, personnalisable et évolutif. Gladis offre une solution inédite de tracker, capable de transmettre de la data en milieu hostile ou difficile comme la montagne, la forêt ou la mer avec une durée de batterie illimitée. Zimple propose Ziflex, une surface d’impression 3D magnétique et flexible qui simplifie et fiabilise le retrait des pièces imprimées en 3D. My Keeper Smart Security offre une solution d’alerte innovante dans les smartphones connectant, sans objet connecté ni application mobile, les utilisateurs aux opérateurs de sécurité en cas d’urgence. Une triple pression sur le bouton « déverrouiller » du smartphone déclenche un appel d’urgence et SMS géolocalisés à partir de 10 euros. BodyO est un assistant virtuel dans le domaine de la santé et du bien-être. Morphée pour sa part est un objet déconnecté qui contient plus de 200 séances de méditation et de sophrologie à écouter le soir au coucher pour faciliter l’endormissement. My Lazo de Geo Sentinel est un coffre fort médical qui centralise les datas individuelles de santé, analyse, un historique pour offrir aux médecins une capacité de prévention et, pour le patient, une garantie de suivi et de pérennité de ses données. Chez Icare Sciences c’est Neural Up qui est mis à l’honneur. Cette technologie brevetée favorise la régulation du système nerveux en activant les ressources naturelles de défense du corps face au stress. Emotivi de la Team lutte contre l’isolement affectif des personnes âgées en utilisant la télévision comme outil. Les aînés sont informés des messages entrants sur leur téléviseur et utilisent un simple bouton pour communiquer avec leur famille. Du côté de la famille une application est utilisée pour envoyer des messages et passer des appels de vidéo conférence. MyMedicalBox entend accompagner le patient tout au long de sa vie autour de son dossier médical ultra-sécurisé et d’un bouquet de services : gestion de la santé au quotidien, de l’urgence, de la téléconsultation, du suivi opératoire ou encore des pathologies chroniques. Nanoz propose Alcobrace, un bracelet permettant de vérifier le taux d’alcoolémie au toucher. Ted Knee Ortho de Ted Orthopedics est un assistant de rééducation de genou qui supervise les patients pendant leur rééducation du genou. XRblood de xRapid Group est la première solution de numération sanguine à domicile à partir d’une simple application du doigt sur une lancette. CardioSensys, de Sensoria Analytics, non invasif et simple d’utilisation, procure sept signes vitaux clés en deux minutes. Ignilife est une plateforme destinée à aider l’entreprise à améliorer la santé et bien-être de ses salariés. Dans le domaine de la mobilité et de la smart city Minotour de Data Moove est un assistant touristique digital destiné aux professionnels du tourisme pour la promotion de leur offre auprès des touristes. Green Systems Automotives est un dispositif intégré connecté et innovant de conversion Flexfuel spécifiquement conçu pour les deux-roues motorisés réduisant leur empreinte écologique. Cette solution intègre par ailleurs des services associés tels que : application de télémétrie embarquée, système de tracking GPS et service d’alerte accident actif ou passif. Instant2gether propose de trouver des activités autour de soi, en quelques secondes, à pratiquer dans les heures qui viennent seul ou entre amis. Protectonnect est la première solution évolutive de gestion de la consommation d’eau d’une maison individuelle à une ville entière. Tchek est un scanner capable d’assister les professionnels de l’automobile dans l’inspection de véhicule [1]. Sinilux présente un poteau d’éclairage conçu à partir de matériaux recyclés qui utilise sa propre énergie solaire/photovoltaïque. Il propose également : vidéosurveillance, capteurs de température, stockage et transmission de données, aspirateur de moustiques, affichage public... Touchify est une plateforme qui permet de créer simplement et rapidement des expériences interactives grâce à un éditeur graphique. Le kit potager d’Agrove est composé d’un système connecté et autonome ainsi que d’une jardinière modulable éco-conçue. Il permet de cultiver jusqu’à 15 kilos par an de fruits, légumes, aromates... Le Volumic Stream Ultra Supercharged est présenté comme étant l’imprimante 3D la plus rapide, précise et polyvalente du marché. Sunleav est un capteur de consommation associé à un réseau social. Connecté à n’importe quel tableau électrique il permet à un groupe d’utilisateurs de partager une production d’énergie solaire en temps réel. Archie, de Connected garden, aide, étape par étape à avoir la main verte. Enfin, QuickSett, le système développé par Black-Line repense le quotidien des snowboarders pour leur apporter une nouvelle sensation et plus de confort. Il s’agit d’un disque qui s’insère dans les fixations du snowboard et qui permet de verrouiller et déverrouiller la rotation du pied grâce à une télécommande installée au poignet.

Michel CAIRE