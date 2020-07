Provence-Alpes-Côte d’Azur : première région de France à immortaliser son patrimoine en images "très haute qualité" avec "The Explorers"

Accueil > Provence > Politique > Provence-Alpes-Côte d’Azur : première région de France à immortaliser son (...)

La Région Sud, le Comité Régional de Tourisme (CRT) Provence Alpes-Côte d’Azur, Atout France et la société "The Explorers" lancent une innovation majeure en termes de contenus touristiques (photo et vidéo). En effet, The Explorers est une première en France, cette application réalise un inventaire du patrimoine et des merveilles naturelles, culturelles et humaines de la Terre grâce aux images de professionnels et aux contributions audiovisuelles de tout un chacun.

Renaud Muselier, président de Provence-Alpes-Côte d’Azur aux côtés de François de Canson, président du CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur, de Christian Mantei, Président du Conseil d’administration d’Atout France, a présenté la plateforme "The Explorers" en présence de son CEO et Fondateur, Olivier Chiabodo. © Jean-Pierre Garufi

C’est une première en France. La région Sud devient la première région française à voir la beauté, la richesse et la diversité de son patrimoine naturel, humain et culturel immortalisés en images de très haute qualité. Cette opération inédite, officialisée à Marseille par Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes Côte d’Azur, président de Régions de France, est le fruit d’un partenariat entre la Région Sud, le Comité Régional de Tourisme (CRT) Provence-Alpes-Côte d’Azur, Atout France et The Explorers. Cette collaboration innovante va décupler la visibilité de la Région, en France et à l’international, en mettant à disposition des professionnels du tourisme un vaste stock d’images libres de droits (photos et vidéos) de qualité. Elle intervient quelques semaines seulement après le lancement d’une campagne de relance du tourisme d’une ampleur inédite et couronnée de succès : #Onatousbesoindusud. Renaud Muselier avance : « La Provence, les Alpes et la Côte d’Azur sont les écrins des plus beaux paysages du Sud de la France. En s’associant avec "The Explorers" nous donnons à notre territoire la chance d’être vu par le monde entier à travers des images de grande qualité. C’est une immense fierté de voir aujourd’hui notre patrimoine ainsi mis en valeur pour aider les professionnels du tourisme à promouvoir la Région comme elle le mérite, après cette crise d’ampleur mondiale. Cette plateforme participera à la relance et permettra à la région Sud de rayonner au national comme à l’international ». Il ajoute en direction de The Explorers que « les 50 heures de rush, réalisées aux quatre coins de notre territoire sont précieuses, d’autant que le deal a été respecté et que vous avez engagé des professionnels de la région pour vous accompagner comme des plongeurs, des cadreurs etc. et, apprendre que le fort de vos troupes travaillent depuis l’aire toulonnaise est aussi une fierté ».

« Il y a des histoires qui sont belles à raconter »

Pour François de Canson, Président du CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur : « Il y a des histoires qui sont belles à raconter. Quand on est amoureux de sa région, de son territoire, il est fantastique d’avoir l’opportunité de travailler avec "The Explorers", d’être capable de mettre à la disposition de nos partenaires institutionnels (offices de tourisme, ADT) et de nos professionnels du tourisme, des images d’une qualité inégalée. Aujourd’hui plus que jamais ils ont besoin de faire rêver, d’attirer, de mettre en valeur notre Région et ses savoir-faire ». Caroline Leboucher, directrice générale d’Atout France enchaîne : « La France dispose d’un patrimoine naturel et culturel d’exception, sa diversité et toutes ses richesses seront valorisées dans le cadre de ce projet qui sera déployé dans plusieurs régions. En constituant un centre de ressources de grande qualité, libre de droits, c’est l’ensemble des acteurs du tourisme qui disposeront de ces contenus pour sublimer leurs offres touristiques. Je me réjouis de cette collaboration originale qui contribuera fortement au rayonnement de nos destinations et à la relance de l’activité touristique ». Alors, pour Olivier Chiabodo, CEO et Fondateur de "The Explorers", « participer à l’effort de valorisation du patrimoine et des richesses de la région Sud est une véritable fierté pour les équipes de "The Explorers". Nous sommes très heureux de mettre notre savoir-faire et notre expertise au service de l’attractivité de la France et de la relance du secteur du tourisme ».

« Nous avons subi un arrêt massif, brutal »

Renaud Muselier profite de cet accord pour élargir son propos, il rappelle : « Nous avons subi un arrêt massif, brutal, un mirage auquel personne n’aurait cru un mois avant. La triple crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons est historique, sur certains points, elle commence à peine. Nous devons être prêts. C’est mon leitmotiv. L’accompagnement de notre industrie touristique, majeure et structurante au cœur de notre région, mobilise notre attention. 90 millions d’euros y sont allouées. Mais il faut aller plus loin et plus fort ». Et de signaler que trois grands axes sont travaillés pour que les Régions pèsent et décident : la nouvelle génération des Contrats de Plan État-Régions s’ouvre en 2021, « et le bloc tourisme y a toute sa place dans notre région » ; le plan de relance européen, dans lequel 35 milliards d’euros sont consacrés à la France, s’ouvre en 2021. « Nous en demandons 10 milliards directement pilotés par les régions » ; les Fonds de relance thématiques (automobile, aéronautique, mais aussi tourisme), « Ils vont représenter des opportunités financières majeures pour les grandes filières françaises et permettront de sauver des centaines de milliers d’emplois ». Renaud Muselier se félicite de la signature, d’ici fin juillet, avec le Premier ministre, d’un accord de partenariat politique : « L’idée est simple, mettre tous nos moyens d’action au service de la relance, dans une relation de confiance entre l’État et les Régions ». Il ajoute : « Nous allons décupler notre action touristique et environnementale. Il faut arrêter d’opposer pour opposer, industrie, entrepreneuriat, tourisme, environnement. Tout peut se développer en harmonie, en bienveillance, au service, in fine, des populations qui y vivent et de celles qui la visitent. Sinon à quoi bon ? Ici, en Région Sud, nous en avons fait la ligne directrice de notre mandat dans le cadre de la "COP d’avance". Nous n’avons pas attendu la "vague verte" pour agir. Nous y consacrons 30 % de notre budget, soit 1,5 milliard d’euros sur 2018-2020 ».

Michel CAIRE