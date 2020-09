Provence-Alpes-Côte d’azur et Corse : Olivier Constant, nouveau délégué régional du groupe Afnor

Accueil > Provence > Economie > Provence-Alpes-Côte d’azur et Corse : Olivier Constant, nouveau délégué (...)

Olivier Constant est le nouveau représentant du groupe Afnor en Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse © Afnor

Olivier Constant est, depuis le 1er août 2020, le nouveau représentant du groupe Afnor en Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. Il succède à Cathy Scherrer, au terme de 40 ans de carrière au sein du groupe associatif. Diplômé de l’École Nationale Supérieure de Chimie de Clermont-Ferrand en 1986 et à la suite d’une thèse de doctorat, Olivier Constant devient directeur adjoint d’un laboratoire d’analyse de l’eau, puis PDG d’un bureau d’étude géotechnique. Il rejoint le groupe Afnor en 2005 en tant que délégué régional Auvergne-Rhône-Alpes. Pendant 15 ans, il contribue au développement des services du groupe Afnor pour le compte des entreprises, de structures de services à la personne et de collectivités territoriales, au cœur d’un réseau de partenaires institutionnels. De 2011 à 2015, Olivier Constant devient gérant d’une société spécialisée en achats responsables, intégrée depuis au groupe Afnor. Convaincu que la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est une opportunité pour toutes les organisations, il succède au 1er août 2020 à Cathy Scherrer, en tant que délégué Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse du groupe Afnor. Olivier Constant a 58 ans.

Cathy Scherrer a rejoint le groupe Afnor en 1980 et la délégation de Marseille en 1984. Elle touche successivement à tous les métiers du groupe : promotion des solutions de veille normative et réglementaire, formation et conseil aux entreprises. En 2000, elle devient déléguée régionale et incarne la valeur « collectif » du Groupe en nouant des relations de confiance tout au long de sa carrière, jusqu’à la French Tech. En 40 ans, elle a accompagné les démarches positives de nombre d’acteurs socio-économiques régionaux : 300 entreprises en 2000 pour s’emparer de la 1ère mise à jour de l’ISO 9001, engagement en RSE de la filière chimie ou des fruits et légumes... Elle a aussi facilité la démarche Ports propres initiée par l’Upaca et dont le référentiel a été porté au niveau européen. La délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse du groupe Afnor, située à Marseille, est la porte d’entrée des entreprises et organisations publiques de la région pour s’informer sur le rôle des normes volontaires dans leurs activités, les certifications (NF, ISO, AFAQ, Engagé RSE...), les solutions de veille et de formation. Plus de 1 000 organismes de la région affichent des certifications et labels délivrés par Afnor Certification et plus de 800 représentants d’organisations régionales s’impliquent également dans les commissions pour élaborer des normes volontaires dans 90% des cas à l’échelle européenne ou internationale (ISO). L’équipe Afnor assure aussi une mission d’information sur les normes volontaires, consultables gratuitement à la délégation. Des réunions d’échanges de bonnes pratiques y sont également proposées, tout comme des programmes d’accompagnement : responsabilité sociétale, santé et sécurité au travail, performance énergétique, économie circulaire, formation professionnelle, ...