Rampal Latour obtient deux brevets majeurs sur son procédé de l’authentique Savon de Marseille

© Rampal Latour

Des bénéfices majeurs pour la peau et pour l’environnement

Ces deux brevets fondamentaux pour le savon de Marseille couronnent trois années de Recherche & Développement et permettent au procédé de fabrication traditionnel dit « marseillais » de répondre aux enjeux de notre époque : la protection de l’environnement et le respect de la peau. Au plan écologique les chiffres parlent d’eux-mêmes : la fabrication du savon de Marseille Rampal Latour consomme désormais quatre fois moins d’eau et sept fois moins d’énergie, sans aucun rejet dans les eaux usées de la ville. Au plan dermatologique, grâce à ces brevets, Rampal Latour signe un savon de Marseille qui ne dessèche pas la peau : il conserve au cours de la fabrication, autant de glycérine qu’une crème hydratante. Une révolution douceur pour prendre soin de la peau. Pour traverser les siècles, la fabrication du savon de Marseille a toujours su évoluer avec son temps. C’est dans cette lignée que, grâce à ces brevets, il connaît aujourd’hui sa première véritable évolution depuis plus de 150 ans. « Les deux brevets obtenus témoignent, une fois encore, du savoir-faire de nos maîtres savonniers et de l’excellence de Rampal Latour », se félicite Jean-Louis Plot, le dirigeant de l’entreprise.

Rampal Latour fabrique un authentique savon de Marseille

Traditionnellement, le savon de Marseille est cuit en chaudron suivant cinq étapes allant de l’empâtage à la liquidation, il est fabriqué uniquement avec des huiles végétales, de l’eau, du sel et de la soude sans aucun ajout de parfums, colorants ou conservateurs. Le Savon de Marseille Rampal Latour respecte intégralement cette tradition. Pour aller encore plus loin dans le respect de la peau et de l’environnement, Rampal Latour s’impose d’utiliser des huiles végétales purifiées, parfaitement contrôlées et qui répondent aux plus hautes exigences de pureté. Elles sont sourcées de façon responsable, afin de garantir leur origine et leur qualité.

Un produit de soin de la peau naturel et sain

Élevé au rang des produits de soin de la peau, le Savon de Marseille, extra-doux, respecte désormais les peaux sensibles et ne dessèche plus la peau. Désormais, tous ceux qui ne l’utilisaient pas pourront redécouvrir un produit pour la peau parmi les plus sains, naturels et hypoallergéniques qui soient. La glycérine, connue pour ses propriétés hydratantes, n’est pas ajoutée dans le savon : matière précieuse naturellement générée au cours de la saponification, elle était jusqu’alors extraite et rejetée. Innovation majeure, la conservation de la glycérine naturelle du savon de Marseille respecte le « procédé marseillais au chaudron » traditionnel dont l’entreprise est dépositaire depuis 190 ans. C’est ainsi que Rampal Latour prend soin de la peau des petits et des grands chaque jour depuis 1828. Entreprise du Patrimoine Vivant, Rampal Latour renforce aussi ses engagements écologiques avec un savon de Marseille certifié "Cosmos Natural" par Ecocert.

Une unité de production moderne et un second chaudron

En 1900 déjà Pierre Rampal, 3e génération de Maîtres savonniers, obtient la Médaille d’or à l’Exposition Universelle de Paris pour son savon et ses huiles. Depuis, la recette de longévité de la fabrique familiale, innover pour grandir et rayonner, se perpétue. Elle s’illustre également dans sa gouvernance innovante fondée sur la libération des énergies, s’appuyant sur le principe de subsidiarité et la collégialité pour rendre chacun plus autonome et épanoui, ainsi que sur le partage de la valeur créée en interne et avec des causes solidaires. Transmise par René Rampal en 2004 à Jean-Louis Plot, entrepreneur engagé, l’entreprise familiale a su conserver son savoir-faire ancestral tout en se modernisant. En 2016, Rampal Latour réunit l’ensemble du processus de fabrication de la méthode traditionnelle dite marseillaise au sein d’une unité de production de 2 500 m² à la pointe de la modernité. L’usine vient également d’investir dans un nouveau chaudron, ce qui lui permet d’augmenter sa production pour répondre à une demande nationale et internationale en pleine croissance. L’authentique Savon de Marseille dans plus de 20 pays et sur internet. Fidèle à 190 ans de savoir-faire et d’innovation, Rampal Latour contribue ainsi à la pérennité du cube iconique en France et dans le monde entier. Le chiffre d’affaires a été multiplié par dix en dix ans et dépasse aujourd’hui 6 millions d’euros dont près d’un tiers à l’export. Présente dans vingt pays sur trois continents, les produits Rampal Latour sont distribués dans un réseau de 25 corners à la marque en Asie. « Chez Rampal Latour, nous savons évoluer depuis 190 ans » peut conclure Jean-Louis Plot.