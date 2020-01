Réforme des retraites. Barreau de Marseille : rassemblement le 6 janvier sur les marches du Palais de Justice

Accueil > Aix Marseille > Justice > Réforme des retraites. Barreau de Marseille : rassemblement le 6 janvier sur (...)

Le Barreau de Marseille s’associe, soutient et défend le mouvement de protestation légitime organisé par les instances nationales représentant la profession d’avocat (Conseil National des Barreaux et Conférence des Bâtonniers). Les Avocats défendent les citoyens, chaque jour. Leur régime autonome garantit leur indépendance. 70 000 avocats versent 100 millions d’euros par an, aux autres régimes. Avec cette réforme, 40% d’entre eux disparaîtront.

Moins d’avocats, c’est moins de justice !

En refusant tout dialogue, le gouvernement porte seul la responsabilité des conséquences de ce mouvement sur le fonctionnement de la justice et sur les droits des justiciables. Le 6 janvier 2020, un. rassemblement est prévu sur les marches du Palais de Justice (Place Monthyon), et ce, à partir de 10h30.