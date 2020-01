Réforme des retraites. Les avocats du Barreau de Marseille durcissent le mouvement

Accueil > Aix Marseille > Justice > Réforme des retraites. Les avocats du Barreau de Marseille durcissent le (...)

Quelque 500 avocats du barreau de Marseille étaient réunis sur le marches du Palais de Justice (Photo Robert Poulain)

Yann Arnoux-Pollak, le Bâtonnier de Marseille (Photo Robert Poulain)

(Photo Robert Poulain)

A Marseille quelque 500 avocats ont rejoint, ce lundi 6 janvier, le parvis du Palais de Justice. « On nous déclare la guerre, alors il faut réagir », déclare dans un mégaphone le Bâtonnier de Marseille, Yann Arnoux-Pollak, devant ses confrères, et appelle « à descendre dans la rue. » Il prévient : « Nous allons mener un mouvement dur. Nous allons mener très certainement une semaine entière de grève reconductible. Nous allons être visibles aux côtés d’autres professions parce que comme les autres professions nous ne pouvons pas accepter le mode de fonctionnement de ce gouvernement qui consiste à réformer sans discuter », indique le Bâtonnier de Marseille qui rappelle à ce propos qu’en refusant tout dialogue, « le gouvernement porte seul la responsabilité des conséquences de ce mouvement sur le fonctionnement de la justice et sur les droits des justiciables. » Et surtout affirme-t-il concernant le régime des retraites des avocats : « Notre régime autonome, il n’y a aucune raison de le modifier parce qu’il fonctionne parfaitement. » Il est notamment annoncé via un communiqué : « Les Avocats défendent les citoyens, chaque jour. Leur régime autonome garantit leur indépendance. 70 000 avocats versent 100 millions d’euros par an, aux autres régimes. Avec cette réforme, 40% d’entre eux disparaîtront. » Aussi, les Avocats du Barreau de Marseille, à l’appel de leur Bâtonnier et de leur Conseil de l’Ordre, sont invités à se joindre massivement, à la manifestation interprofessionnelle du 9 janvier 2020 à Marseille.

Patricia MAILLÉ-CAIRE