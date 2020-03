Réforme des retraites : Philippe Martinez manifeste à Marseille et la CGT quitte la conférence de financement

Accueil > Aix Marseille > Société > Réforme des retraites : Philippe Martinez manifeste à Marseille et la CGT (...)

Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT était à Marseille en tête du cortège de la manifestation contre la réforme des retraites (Photo Robert Poulain)

A l’appel de l’intersyndicale CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl, MNL, Unef, Unel, un cortège est parti du haut de la Canebière à Marseille, ce mardi 3 mars, avec à sa tête Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, qui a fait le déplacement pour montrer « la détermination des syndicats dans cette lutte contre la réforme des retraites ». Le leader de la CGT a notamment déclaré qu’il n’y a plus aucun dialogue entre le gouvernement et la CGT « parce que ce gouvernement considère qu’il a raison tout seul ». Pour peser, le syndicat compte sur la poursuite de la mobilisation et table sur un rendez-vous important, celui du 31 mars, « avec une mobilisation qu’on espère être une référence comme celle du 5 décembre » et « dans l’unité des organisations syndicales » car, prévient-t-il : « Personne n’est fatigué et rien n’est terminé ». Dans le même temps dans un communiqué la CGT annonce qu’elle quittait la conférence de financement [1], précisant qu’elle ne souhaitait pas servir « d’alibi dans une conférence où tout est joué d’avance » et pour laquelle elle estime avoir « fait des propositions concrètes et étayées ». Pour le syndicat, le gouvernement choisit de recourir au 49-3 « en confisquant le débat démocratique sur le projet de réforme des retraites, tout en adressant un courrier aux partenaires sociaux, persistant sur ses objectifs de régression sociale ».

Émilie BALLARD