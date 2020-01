Réforme des retraites - Tribune de Lionel Canesi : " Appel au blocage des comptes de campagne des candidats aux municipales"

Accueil > Ailleurs > Réforme des retraites - Tribune de Lionel Canesi : " Appel au blocage des (...)

Face à une reforme injuste et non financée qui se profile et qui fait peser des risques énormes sur les entreprises, et notamment les dirigeants de TPE-PME et les nombreux entrepreneurs indépendants si important pour l’économie de notre territoire, je lance un appel au blocage des comptes de campagne des candidats aux élections municipales. L’objectif de ce blocage est d’initier un véritable dialogue avec les femmes et les hommes politiques plutôt que de bloquer une fois de plus ceux qui travaillent.

Sourd à toutes les critiques sur son projet d’instauration d’un régime universel, le Gouvernement continue à s’entêter et va présenter dans quelques jours son projet de loi. Face à toutes les incertitudes financières du projet de réforme des retraites du Gouvernement et à la gravité de la situation, les experts comptables de la région Provence Alpes Côte-d’Azur ont décidé en tant qu’acteurs engagés au cœur de l’économie de lancer une grève des comptes de campagne pour les élections municipales.

Nous sommes une profession responsable soucieuse de ne pas prendre part au blocage de l’économie et de nos clients. Notre objectif à travers ce blocage est de permettre (enfin) un véritable dialogue avec les femmes et les hommes politiques sur les conséquences de la réforme proposée et de faire des propositions concrètes pour une reforme juste et équilibrée qui ne pénalise pas l’économie réelle localement qui souffre depuis un an de nombreuses contraintes (mouvement des gilets jaunes, grèves, réforme fiscale, prélèvement à la source…).

Une reforme non financée, la dette de notre pays vient d’atteindre le cap symbolique de 100 % du PIB et les dernières concessions aux régimes spécifiques ne vont faire qu’augmenter l’addition. Une reforme injuste qui multiplie les cadeaux à coups de milliards aux régimes spécifiques et qui veut mettre fin aux régimes autonomes qui ne coûtent rien à la collectivité et qui non seulement sont plus rentables que la reforme proposée mais en plus sont solidaires de la collectivité nationale en reversant près d’un milliard d’euros chaque année pour financer les autres régimes de retraites.

Je lance une invitation le 28 Janvier 2020 avec les professions libérales et les entrepreneurs du territoire afin de faire des propositions concrètes et dialoguer avec les élus locaux et les parlementaires en prévision du débat du texte à l’Assemblée Nationale...

Lionel Canesi est le Président du Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables (Croec) Marseille-Paca