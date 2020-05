Région de Gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur : Démantèlement d’un réseau de proxénètes

Accueil > Provence > Société > Région de Gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur : Démantèlement d’un réseau (...)

(Photo illustration Robert Poulain)

Le 11 mai 2020, 12 personnes ont été interpellées par la gendarmerie venue en nombre, au premier jour de sortie du déconfinement national. Conclusion d’une enquête menée par la section de recherches de la gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur, elle visait à mettre fin à des infractions particulièrement graves contre des personnes. En effet, une bande criminelle livrait à la prostitution des jeunes filles, dont une mineure. La gravité des faits a conduit la gendarmerie à mobiliser des moyens importants pour interpeller 12 personnes. Hélicoptère, équipe cynophile, antenne du GIGN d’Orange, équipe d’intervention de la gendarmerie des transports aériens ( PSIG GTA), et renforts de militaires de la gendarmerie mobile des escadrons de Nîmes et d’Orange ont été déployés. Côté enquêteurs, la section de recherches basée à Marseille a pu être appuyée par des enquêteurs du Vaucluse. Les interpellations ont eu lieu dans le Gard et le Vaucluse principalement. « Les perquisitions ont aussi permis de découvrir des armes : fusils et armes de poing en particulier. » Séduction, violences et menaces ont été établies et démontrées à l’encontre des personnes mises en causes. Bien que l’enquête se poursuive, « 4 individus ont d’ores et déjà été écroués ». « La mobilisation massive de 140 gendarmes dès le premier jour post-confinement, a été la clef de la réussite de ces interpellations. Cette enquête résolue porte un coup important au proxénétisme dans notre région. »

La rédaction