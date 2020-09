Renaud Muselier se rend dans 2 lycées arlésiens : mesures sanitaires, développement durable, numérique, transports, orientation... ont été évoqués dans le cadre de cette rentrée 2020

Accueil > Provence > Politique > Renaud Muselier se rend dans 2 lycées arlésiens : mesures sanitaires, (...)

A l’occasion de la rentrée scolaire, Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions de France, s’est rendu ce 1er septembre dans deux lycées arlésiens, accompagné de Georges Léonetti, vice-président délégué en charge de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur, de la Santé et du bien-être, de Marie-Florence Bulteau-Rambaud, présidente de la Commission lycée, apprentissage, formation professionnelle, emploi et jeunesse, de Cyril Juglaret, conseiller régional et de Patrick de Carolis, maire d’Arles. ils se sont donc rendus au Lycée Professionnel Charles Privat, où le Président de Région a remis une plaque « une COP d’avance » à l’établissement reconnu exemplaire en matière de développement durable et dont les récents travaux de rénovations lui ont permis de doter son toit de panneaux photovoltaïques et ainsi, de décrocher le label Bronze de la part de BDM Constructions. A cette occasion, Renaud Muselier a également remis aux élèves les carnets de correspondance de l’année 2020/2021 et les nouvelles tablettes numériques offertes par la Région Sud. Le Président de Région a ensuite rejoint Bernard Beignier, recteur de la région académique de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au Lycée Polyvalent Montmajour, où ils ont évoqué les nouvelles mesures sanitaires mises en place pour cette rentrée exceptionnelle. Lors des allocutions officielles, Renaud Muselier a présenté le nouveau portail régional dédié à l’orientation et lancé pour cette rentrée par la Région Sud.

Renaud Muselier en présence du maire d’Arles Patrick de Carolis a remis aux lycéens arlésiens les carnets de correspondance de l’année 2020/2021 et les nouvelles tablettes numériques ©Yann Bouvier

Le plan « anti rebond Covid Lycée »

Au Lycée Charles Privat, Renaud Muselier déclarait : « Incontestablement, cette rentrée scolaire ne ressemble à aucune autre. Nous avons traversé une période particulière, marquée par une crise sanitaire sans précédent. La santé est devenue notre priorité et tout le système éducatif a été profondément impacté. » Considère qu’il était « indispensable » que la rentrée puisse se dérouler le 1er septembre les 195 000 lycéens. Il explique à ce propos : « La rentrée scolaire devait être maintenue, la reporter aurait été une faute majeure : de nombreux élèves ne sont plus retournés en cours depuis le 16 mars, le risque de décrochage global est trop grand ». Il revient sur le plan "anti rebond Covid Lycée" : « Nous offrons un masque en tissu, lavable 35 fois, à tous les lycéens de Provence-Alpes-Côte d’Azur, nous dotons les 178 lycées de 400 distributeurs de gel hydroalcoolique. Nous dotons les chauffeurs de cars scolaires de masques chirurgicaux de dépannage pour nos lycéens. Les cars, les TER et les établissements seront désinfectés selon les normes établies par le Gouvernement. Enfin, les 4 000 agents des lycées, comme ceux des services, seront encouragés à faire un dépistage préventif de rentrée ».

« 60 000 tablettes numériques seront distribuées cette année »

Renaud Muselier poursuit sur l’accès au numérique pour tous : « 60 000 tablettes numériques seront distribuées cette année. Depuis l’année dernière, la Région fournit à chacun une tablette pour lire les manuels scolaires numériques ». Tablettes qui donnent un accès gratuit et illimité aux annales du bac, à l’encyclopédie Universalis, au journal Le Monde et aux outils de messagerie et visioconférence. « 14,5M€ sont investis pour la transformation numérique des établissements. Notre démarche s’inscrit dans notre ambition de faire de la Région Sud la première Smart Région d’Europe. Et cela passe d’abord par l’éducation ». L’objectif affiché est d’arriver à 100 % des établissements connectés en wifi d’ici 2021. Le président de région en vient au Plan climat "Une COP d’avance" qui mobilise un tiers du budget de la Région : « Ce Plan Climat régional est mis en œuvre dans tous les lycées avec, notamment, la réduction de la consommation

d’énergie de 20 % d’ici 2021, la fin du chauffage au fioul dès la fin de cette année, la mise en place d’une filière de recyclage des tablettes numériques, le développement des circuits courts pour consommer local et durable et l’installation de panneaux photovoltaïques dans 30 % des lycées.

« Un établissement exemplaire en matière de développement durable »

Et de se dire particulièrement fier « d’être aujourd’hui dans un établissement exemplaire, en matière de développement durable, qui a bénéficié de l’installation de bornes de recharges pour les véhicules électriques, de panneaux photovoltaïques, que nous avons visité, d’équipements permettant la réduction des consommations d’eau et d’une grande opération de restructuration et de réhabilitation énergétique d’un montant de 12M€ qui a été labellisée par la certification des Bâtiments Durables Méditerranéen ». Avant de dévoiler, avec la proviseure la plaque « une COP d’avance ». Il ajoute : « Cette année l’investissement de la Région se poursuit dans votre lycée. Une subvention exceptionnelle de 40 000 euros a été versée en 2020 au Lycée Charles Privat pour la réalisation de travaux d’entretien et pour l’achat d’équipements. Notre objectif est d’améliorer encore davantage le cadre de vie et les conditions d’études des 353 jeunes se formant sur les métiers des énergies et de l’industrie ». Des travaux de mise en sûreté débuteront également dès cet automne. Dans le cadre du plan de mise en sûreté des établissements 5 M€ seront investis chaque année. Cette année, 50M€ supplémentaires ont été investis par la Région. « Malgré la crise nous avons maintenu l’ensemble de nos travaux dans tous nos lycées. Nous avons fait de l’avenir de notre jeunesse une priorité. Nous lui consacrons 765M€, soit un tiers de notre budget », rappelle Renaud Muselier avant de citer pour les transports, le Pass ZOU ! Études ; pour la culture et le sport, le e-pass Jeunes :« 60 000 jeunes bénéficient ainsi de l’e-pass Jeune ». Ce sont ainsi 80 euros d’accès direct aux livres, au cinéma, aux spectacles et aux sports ; pour la santé, avec le Pass santé Jeunes. Il évoque également la Bourse au Mérite à tous les bacheliers qui ont obtenu la mention « Très Bien », l’aide au financement du Bafa pour acquérir un premier diplôme et une première expérience professionnelle. « Enfin, ajoute-t-il, cette année, avec notre nouvelle compétence "orientation" nous nous engageons pour l’insertion professionnelle réussie de tous nos jeunes ». Et d’indiquer qu’une plateforme téléphonique et un site internet y sont spécialement dédié « pour découvrir tous les métiers et toutes les filières. » La Région dans ce cadre soutient des actions innovantes, interactives et pédagogique ainsi que 23 événements tout au long de l’année pour découvrir des formations et trouver un stage. Renaud Muselier devait conclure son intervention par un souhait à destination des lycéens : « Que dans vos vies, vous gardiez toujours l’envie de vous surpasser, le désir de réaliser, la volonté de faire de votre existence quelque chose de grand et de fort. Laissez place à l’audace, à l’optimisme. Ne laissez personne vous dire que c’est impossible mais osez. Et pour cela, la Région Sud sera toujours là à vos côtés, pour vous accompagner et vous aider, dans tous les domaines et à tous les moments de votre vie ».

Michel CAIRE