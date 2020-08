Renaud Muselier et les élus du Var ont échangé avec Emmanuel Macron qui a choisi Toulon pour annoncer une prime exceptionnelle en faveur des aides à domicile

Accueil > Provence > Politique > Renaud Muselier et les élus du Var ont échangé avec Emmanuel Macron qui a (...)

Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions de France, Marc Giraud, président du département du Var, Hubert Falco, président de la Métropole Toulon-Méditerranée, maire de Toulon et les représentants des élus du Var ont pu échanger avec le Président de la République, Emmanuel Macron en marge de la visite du quartier du Chalucet, à Toulon. C’est au cœur de ce symbole de l’engagement de la ville de Toulon et de la Région Sud pour une ville plus écologique et plus solidaire que le Président de la République a choisi d’annoncer une prime exceptionnelle en faveur des aides à domicile...