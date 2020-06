Accueil > Aix Marseille > Société > Rentrée scolaire : la FSU 13 plante le décor...

A la suite des annonces du Premier ministre sur la nouvelle phase de déconfinement et sur le retour dans les établissements scolaires des élèves qui n’étaient pas concernés par les vagues précédentes du 11 ou du 18 mai, et avant une réouverture de tous les établissements scolaires annoncée pour ce mardi 2 juin 2020, les syndicats de l’éducation de la FSU13 (Snes, Snuipp, Snuter, Snep) ont tenu à souligner « les défis auxquelles nous serons confrontés, tant du point de vue sanitaire que pédagogique, en termes d’accueil des élèves, d’orientation scolaire et de déroulement des examens ou des concours. » Les syndicats de la FSU ont formulé leurs revendications auprès des autorités de l’Éducation Nationale et des collectivités territoriales, mais ils s’adressent aussi à l’opinion afin de partager leur connaissance des enjeux éducatifs et du fonctionnement des établissements et des écoles pour peser dans les décisions et éclairer le débat. Entretiens.