[Retour sur...] 6 startups lauréates du Challenge My Med en faveur de la protection de la Méditerranée et de son littoral

Accueil > Aix Marseille > Economie > [Retour sur...] 6 startups lauréates du Challenge My Med en faveur de la (...)

C’est à l’Oustau Calendal de Cassis, que le Club Top 20 vient de dévoiler les startups lauréates des 6 Défis du Challenge My Med. L’objectif de ce concours national consiste à imaginer le littoral méditerranéen de demain et trouver des réponses concrètes aux enjeux économiques, environnementaux et sociétaux majeurs auxquels il est confronté.

Les représentants des 6 startups lauréates du challenge My Med en faveur de la Méditerranée et de son littoral © Cyril Chauvin

Depuis le lancement du Challenge My Med en février dernier, 100 projets ont été déposés sur la plateforme dédiée, témoignant d’un engouement certain de la part du monde de l’innovation pour l’objectif poursuivi -la protection de la Méditerranée et de son littoral. A la suite d’un premier vote, 23 startups retenues ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé par 23 entreprises mentors afin d’approfondir leur projet. Au final ce sont 6 startups lauréates qui ont ont été primées par le jury, présidé par Patrick Baraona, Directeur général du Pôle Mer Méditerranée au terme de 6 mois de Challenge, et d’une organisation 100% digitalisée. Cinq startups se sont vues remettre un prix de 16 400 €, financé par les entreprises partenaires de chaque défi. Le projet Coup de cœur a été quant à lui récompensé de 20 000€, financé par la Région Sud. Au-delà des dotations financières de chaque défi, les lauréats se verront proposer des territoires d’expérimentation ou des accompagnements par les entreprises partenaires. Pour Bruno Cagnol, Président du Club Top 20 : « Le Club Top 20 porte la responsabilité de faire grandir notre métropole. Au travers du concours My med. le Club Top 20, 15 grandes entreprises du territoire et la Région Sud se sont unis dans une même dynamique pour transmettre, créer et innover. Nous avons récompensé 6 startups lors de la finale. Toutes proposent des projets enthousiasmants et porteurs d’espoir pour la protection du littoral et de la mer méditerranée. Nous leur souhaitons à tous bonne chance dans le développement de leurs entreprises et nous serons présents pour les accompagner dans le futur. Ce concours est une belle étape et je souhaite que ce ne soit que le début d’une aventure. » Pour Laurence Paganini, Directrice générale de Kaporal et coordinatrice du Challenge My Med : « C’est l’envie commune de créer une dynamique durable pour le territoire qui nous a rassemblés, entreprises, startups, dirigeants et collaborateurs, durant ces 6 derniers mois. Grâce à la mobilisation des entreprises du Club, de la Région Sud et l’appui du Pôle Mer, nous avons pu accompagner en profondeur les 12 entreprises finalistes du Challenge dans l’amélioration de leur projet, que ce soit au niveau de leur business plan ou de la présentation de leur innovation. Au-delà du soutien financier, important, nous sommes très fiers de cette démarche de transmission et d’accompagnement de projets de grande qualités, utiles au littoral et à la Méditerranée. »

La rédaction

Les lauréats

Défi 1 - Comment limiter les impacts des activités économiques sur la mer et le littoral ?

Mentors : Airbus Hélicopters ; Constructa ; Corsica Linea

Lauréat : AquaTech Innovation

Grâce à son innovation technologique brevetée, AquaTech Innovation met en œuvre des solutions adaptées au milieu aquatique pour assainir et investir ces territoires afin de les aménager de façon durable.

aquatech-innovation.com

Défi 2 - Comment développer une économie qui s’appuie sur les ressources tout en les préservant ?

Mentors : Caisse d’Épargne Cepac ; Compagnie Fruitière ; Groupe Snef

Lauréat : BlueNav

BlueNav développe des solutions innovantes de motorisations électriques pour les bateaux. Son approche repose sur l’hybridation douce, ne nécessitant ainsi aucune modification de structure des bateaux.

bluenav.fr/

Défi 3 - Comment protéger la biodiversité maritime et du littoral ?

Mentors : Eaux de Marseille ; Kaporal ; Foselev Process Solutions

Lauréat : Sea Blocks

Sea Blocks allie le biomorphisme et l’ingéniosité de la brique pour proposer des ateliers pédagogiques du CE1 au CEO autour de la fabrication de récifs éco-conçus.

Défi 4 - Comment faire de la protection du littoral l’affaire de tous ?

Mentors : Aéroport Marseille Provence ; Onet ; La Provence

Lauréat : SunnyCare

SunnyCare transforme le mode de consommation des produits solaires vers plus de responsabilité environnementale et sanitaire. Pour que chacun accède, gratuitement, à une protection en vrac et éco-conçue.

mysunnycare.com

Défi 5 - Comment limiter et faire des déchets plastiques une ressource pour les territoires ?

Mentors : Crédit Agricole ; Arcelor Mittal ; Synchrone

Lauréat : D’Rain

A l’interface ville-mer, D’Rain est une technologie innovante de captage de déchets (macro & micro) et de données (état physico-chimique de l’eau, dosage en polluants émergents).

Défi COP D’avance ! Prix Coup de cœur

Mentor : Région Sud

Lauréat : One Concept

Un ponton multifonctions générateur d’énergie propre et économique. C’est un système modulaire et autonome d’amarrage, de rechargement de bateaux de plaisance électriques et à hydrogène.