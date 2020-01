Retour sur le lancement par le Groupe SOS du programme "Silver Fourchette" dans les Bouches-du-Rhône

Accueil > Art de vivre > Vins et Gastronomie > Retour sur le lancement par le Groupe SOS du programme "Silver Fourchette" (...)

Lancement à Marseille du Programme Silver Fourchette créé par le Groupe SOS pour sensibiliser les séniors de plus de 60 ans à une alimentation « Plaisir et santé ». L’objectif est de lutter contre la dénutrition qui touche aujourd’hui 2 millions de Français, dont une majorité de personnes âgées. La nutrition joue pourtant un rôle majeur dans le bien vieillir et le maintien de l’autonomie. Le programme Silver Fourchette crée des animations ludiques et pédagogiques pour redonner le goût de cuisiner et de se nourrir au plus de 60 ans avec au programme des conférences, des ateliers de cuisine et un concours de gastronomie destiné aux chefs et cuisiniers des Ehpad. Le but est de sensibiliser également toutes les personnes qui ont un rôle dans la chaine alimentaires des séniors. Ce programme a été lancé par le groupe il y a 4 ans et est déjà développé dans 30 départements.

Rencontre à Marseille lors du lancement du programme "Silver Fourchette" par le Groupe SOS (Photo M.R.)

C’est un peu avant les fêtes de Noël que le programme Silver Fourchette a été lancé à Marseille. Un premier événement qui sera suivi par de multiples actions culinaires festives, spécialement conçues pour les seniors : conférences-débats, ateliers cuisine, projets intergénérationnels, concours de gastronomie à destination des chefs et cuisiniers des Ehpad…

Une conférence gourmande pour ouvrir les festivités

Un atelier de cuisine (Photo M.R.)

Événement gratuit et ouvert à toutes les personnes de 60 ans et plus, cette conférence gourmande a proposé aux seniors un temps d’échanges pour les sensibiliser à l’importance de se nourrir sainement, avec des aliments locaux et de saison, tout en se faisant plaisir. Maheva Angelmann une professionnelle de la gastronomie a animé une démonstration de recette de fête et a transmis ces astuces pour cuisiner des produits de saison. Un quiz participatif a été proposé par Stéphanie Laquiere, diététicienne tandis que notre consœur Mireille Sanchez, auteure de l’ouvrage de cuisine "Le Poulet Voyageur" qui a reçu le prix du "Meilleur livre de cuisine du monde 2019" a fait le lien entre les intervenants et le public. Et pour conclure, c’est un buffet dégustation qui a mis en émoi les papilles même les plus difficiles.

Silver Fourchette et GROUPE SOS Seniors

Silver Fourchette s’inscrit dans une politique de prévention de la dénutrition en rassemblant des acteurs de tous horizons (institutions comme le Conseil département, l’ARS, les établissements accueillant des seniors comme le CCAS, CAJ, les résidences ou Ephad - personnes âgées, associations, spécialistes de la santé, chefs cuisiniers, élus locaux, partenaires privés ou publics) bousculant ainsi les codes du secteur. Véritable festival d’actions culinaires, Silver Fourchette sur les Bouches-du-Rhone, déjà en place dans 12 régions et 30 départements en France, projette d’ici mars 2020 de déployer des événements placés sous le signe des festivités et de la convivialité : conférences, ateliers de cuisine, projets inter-générationnels, concours de gastronomie à destination des chefs et cuisiniers des Ephad. Les seniors obtiendront ainsi des clefs pratiques par le contact avec des professionnels de la santé et de l’alimentation exerçant à proximité de leur lieu de vie. L’objectif est de mettre à disposition ces conseils pour que ce public puisse s’en saisir et prendre soin de sa santé alimentaire au jour le jour.

Pourquoi Silver Fourchette ?

En France, 2 millions de personnes souffrent de dénutrition. C’est l’équivalent d’une ville de la taille de Paris. Cette maladie touche un tiers des personnes âgées lors de leur entrée en Ehpad. Or la nutrition joue un rôle primordial dans le "bien vieillir" et représente une des causes majeures de perte d’autonomie selon un constat dressé depuis près de trois décennies. Or, d’ici 2050, une personne sur trois aura plus de 60 ans en France. Pour faire face à cette situation préoccupante, le Groupe SOS a décidé de se mobiliser en lançant le programme Silver Fourchette. Un des objectifs du projet est de sensibiliser les professionnels amenés à intervenir dans l’alimentation des seniors et ainsi contribuer à redonner le goût de cuisiner et s’alimenter aux personnes âgées. Pour cela, c’est tout un ensemble de compétences qui sont sollicitées. Il s’agit notamment d’impliquer les seniors dans le choix des menus et la préparation des repas avant l’étape de la dégustation. L’objectif de ce dispositif est que le repas redevienne un moment de plaisir et de partage tout en produisant un impact positif sur la santé. Par cet ensemble d’animations ludiques et pédagogiques, Silver Fourchette se donne pour ambition de bousculer les idées reçues sur l’alimentation de nos aînés. Chefs cuisiniers, cuisiniers en Ehpad, écoles hôtelières, diététiciens... Tous sont invités à se mobiliser pour revaloriser la gastronomie à destination des seniors en proposant des recettes adaptées, des textures modifiées et des gestes simples à mémoriser... En redonnant le goût de cuisiner et de se nourrir, il est possible de combattre la dénutrition !

Groupe SOS

Le Groupe SOS a été créé avec l’ambition de lutter contre les exclusions sous toutes leurs formes. Diversifiant progressivement ses activités, il répond aujourd’hui aux besoins de la société avec 8 secteurs d’activités : Jeunesse, Emploi, Solidarités, Santé, Seniors, Culture, Transition écologique, Action internationale. Avec 17 000 salariés, 495 établissements et services et 910 millions de CA, le Groupe SOS est la première entreprise sociale européenne.

La Rédaction