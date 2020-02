Accueil > Culture > Musique / Opéra > Ricard Live Music : Ko Shin Moon lauréat 2020

Le duo Ko Shin Moon lauréat 2020 © Anne-Piqué/ Société Ricard Live Music

C’est le duo parisien Ko Shin Moon qui succède à Dampa comme 11e Lauréat du Prix Société Ricard Live Music. Plus de 1 500 Franciliens sont venus assister au Festival Société Ricard Live Music à la Gaité Lyrique afin de découvrir les performances des 10 finalistes. Ko Shin Moon a su attirer l’attention du jury et des internautes grâce à l’originalité de leur son électro world music qu’ils ont pu entendre lors de leur live session, mais également grâce à leur prestation scénique donnée à l’occasion du Festival. A ces 9 voix du jury, s’est adjointe celle des internautes (+ de 26 000) dont le vote a compté pour une voix à part entière. Cette nouvelle édition est l’année de tous les records du Prix Société Ricard Live Music avec plus de 1 600 inscrits (contre 1 400 l’an dernier) et surtout son meilleur score depuis 10 ans. Brouillant les frontières temporelles et géographiques, Ko Shin Moon mêle instruments acoustiques de diverses régions du monde, machineries analogiques, musiques traditionnelles, arrangements électroniques, sampling et enregistrements de terrain. Bande son d’une traversée patchwork, le premier LP du groupe transporte vers une succession de territoires hybrides, de paysages sonores fantasmés, de collages bigarrés : Acid Dabke, Disco Greco-Turque, Raï Cosmique, Molam New Beat, Ambient Tibétaine, Synth Wave Hindi Filmi, Rickshaw Dance Music...

Après MNNQNS (2018) et Dampa (2019), Ko Shin Moon bénéficiera d’un accompagnement 360° et d’un véritable soutien. Le duo participera à des concerts live à Paris et en région avec Gonzai, ainsi qu’à de grands festivals français tels que les Francofolies de la Rochelle, et sera programmé en première partie à la Gaité Lyrique. Il bénéficiera également de matériels Arturia, d’un soutien artistique et financier sur la production et la promotion d’un EP en partenariat avec Spinnup ainsi que le financement d’un clip. Le pressage de son vinyle et de la distribution physique seront offerts par Bigwax, ainsi qu’un parcours coaching artistique personnalisé avec le SDV – IRMA et le Chantier des Francos et enfin d’une expérience Yamaha Music avec une dotation de matériel. La team Société Ricard Live Music mettra également à disposition son expertise de l’industrie musicale acquise tout au long de ces dernières années.

Le Lauréat remporte ainsi l’équivalent d’un investissement de plus de 60 000 €. Bruck, défenseur du Jazz-hop, un mélange de Jazz et de Rap est aussi le grand gagnant de la

semaine de formation et de live au Châtel Bands Camp - Rock the Pistes.