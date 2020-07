Ricard propose un été en bleu-blanc rouge et, en bio, parfumé à l’amande ou au citron

Accueil > Art de vivre > Vins et Gastronomie > Ricard propose un été en bleu-blanc rouge et, en bio, parfumé à l’amande ou au (...)

Ricard propose deux nouveautés, bio, une aux saveurs citronnées et l’autre version amande © Ricard

Pendant le confinement le groupe Pernod-Ricard n’est pas resté les bras croisés, il a contribué à la production de gel hydro-alcoolique et, quatre-vingt-sept ans après sa création originale, Ricard la marque se réinvente et s’inscrit dans son temps tout en puisant dans les valeurs écologiques de son fondateur, Paul Ricard. La société vient en effet de miser sur la versatilité de l’anis vert, et l’associe aux saveurs fruitées du citron d’une part et de l’amande d’autre part dans deux nouvelles recettes certifiées Bio. Gourmandes, fraîches et inattendues c’est deux recettes (à boire avec modération) promettent chacune un équilibre aromatique qui saura surprendre tout autant que séduire : tantôt frais et acidulé pour la version citron, tantôt doux et désaltérant pour la version amande. Ces pastis de Marseille s’apprécient autant en long drink qu’en cocktail préparé avec du thé glacé bio par exemple. Un service très allongé est de mise : un volume de Ricard fruité bio pour 7 à 10 volumes d’eau fraîche, le tout accompagné de beaucoup de glaçons. Le premier, habillé d’une robe jaune citronnée, au nez, il se révèle aussi aromatique que complexe, avec une dominante anisée relevée par la vivacité des arômes de zeste de citron. En bouche, un subtil équilibre alliant fraîcheur de l’agrume et rondeur de l’anis vert avec, en finale, une légère amertume aux nuances florales. Le second, paré de reflets cuivrés à l’état pur, le nez offre une dominante anisée relevée d’une pointe délicate d’arôme d’amande amère. Intense, l’anis franc conjugué à cette nuance d’amande très douce enrobe les papilles d’une sensation frangipanée ponctuée de notes boisées de réglisse. La distillation de l’anis vert est ici réalisée à l’aide d’un alambic en cuivre, dont la conception est inspirée des alambics artisanaux à absinthe du 19e siècle et confère finesse et richesse aromatique aux deux recettes. Après le lancement en grande distribution de la recette élaborée avec de l’anis issu de plantes fraîches en 2018, Ricard affiche son ambition de valoriser les anisés. Les pastis de Marseille Fruités et Bio sont à découvrir chez Nicolas et dans une sélection de bars et de cavistes indépendants.

Et la société n’en reste pas là. Pour les amoureux du Ricard traditionnel elle propose cet été un nouvel habillage de sa bouteille. les maîtres-mots de Ricard sont Bleu, Blanc, Rouge. En effet, sa nouvelle bouteille en édition limitée 2020 rend hommage à ses origines et à sa production en France en revêtant les couleurs tricolores du drapeau français. Cette nouvelle édition reste fidèle à l’engagement de son créateur et à son attachement pour la France. En 1932, la ténacité de Paul Ricard et la libéralisation des anisés en France ont marqué son époque.

Michel CAIRE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération