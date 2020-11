Rodolphe Saadé, PDG du Groupe CMA CGM désigné "Global Personality" lors des SeaTrade Maritime Awards International 2020

Accueil > Ailleurs > Economie > Rodolphe Saadé, PDG du Groupe CMA CGM désigné "Global Personality" lors des (...)

Le prix de la « Global Personality » de l’année 2020 a été attribué à Rodolphe Saadé, Président Directeur Général du Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, à Shanghai, en Chine. « Cette nomination récompense le leadership de Rodolphe Saadé ainsi que son engagement et ses initiatives environnementales exemplaires dans l’industrie maritime ».

Rodolphe Saadé désigné "Global Personality" pour son leadership dans l’industrie maritime et son engagement pour la transition énergétique (Photo archives Destimed/R.P.))

Le GNL, un choix précurseur pour préserver la qualité de l’air et une énergie d’avenir

En novembre 2017, Rodolphe Saadé a fait le choix précurseur d’équiper le CMA CGM Jacques Saade et ses 8 sister ships de moteurs au GNL, une première dans l’histoire du transport maritime pour des navires de 23 000 EVP. Le CMA

CGM Jacques Saadé a commencé son voyage inaugural en septembre sur la French Asia Line (FAL 1). Nommé ainsi en l’honneur de Jacques Saadé, fondateur du Groupe CMA CGM, ce géant des mers a depuis été rejoint par le CMA CGM Champs Élysées et le CMA CGM Ténéré, le premier d’une série de six porte-conteneurs de 15 000 EVP propulsés au GNL et affrétés par le Groupe. En 2022, le Groupe aura une flotte de 26 navires propulsés au GNL. « Le GNL est aujourd’hui la meilleure technologie disponible pour préserver la qualité de l’air et contribuer à la transition énergétique du transport maritime. C’est l’une des premières étapes pour converger vers l’objectif de neutralité carbone que le Groupe CMA CGM s’est fixé d’ici 2050 ».

Rodolphe Saadé, mobilisé pour accélérer la transition énergétique de l’industrie maritime

Rodolphe Saadé a pris des décisions pionnières démontrant la volonté du Groupe CMA CGM d’être à la pointe de la transition énergétique dans le transport maritime :

• L’engagement d’utiliser le gaz naturel liquéfié (GNL) dans la propulsion de porte-conteneurs à grande capacité pour la première fois dans l’industrie maritime. « Le GNL permet d’éliminer 99% des émissions d’oxyde de soufre et de particules fines, 85% des émissions d’oxydes d’azote, et jusqu’à 20% des émissions de CO2 » ;

• une première mondiale dans l’utilisation d’un biocarburant de dernière génération, issu d’huiles végétales recyclées et de résidus de sève forestière, permettant une réduction de 80% des émissions de CO2 sur l’ensemble de sa durée de vie. CMA CGM s’est engagé « à utiliser 10% de carburants alternatifs d’ici 2023 » ;

• le lancement d’une coalition internationale pour l’énergie de demain réunissant des grandes entreprises internationales pour la première fois. Soutenue par le Président français, cette coalition de haut niveau travaille sur l’émergence d’un carburant vert pour un transport neutre en carbone.

La rédaction