Rugby Pro D2 - A Oyonnax les Provençaux ont joué une mi-temps avant de baisser pavillon (29-17)

Dommage que les matchs de rugby se jouent sur deux périodes et 80 minutes. Car vendredi, sous une pluie battante continue, les Aixois ont montré de belles qualités en première mi-temps, rentrant au vestiaire avec un petit point d’avance (10-11). Un score qui sanctionnait une réelle volonté d’aller de l’avant, avec un Florent Massip très présent, une défense rigoureuse et une mêlée conquérante ; le tout mis en action avec du cœur et un esprit d’équipe indéniable. Les Provençaux ont réellement surpris des oyonnaxiens bien réservés surtout durant les vingt premières minutes. Fabien Cibray, le manager des Noirs, y trouvera certainement quelques satisfactions. Mais il y eu la deuxième au cours de laquelle les locaux se sont refaits la cerise, profitant d’une baisse de régime des visiteurs. Quoiqu’il en soit, ce premier bloc de la saison est largement positif pour les Provençaux avec trois matchs gagnés et un perdu, soit douze points engrangés. En attendant la réception de Colomiers (le 9 octobre à 20 heures), les Noirs vont profiter d’une semaine off pour recharger les batteries. Ce ne sera pas de trop avant d’ouvrir ce deuxième bloc qui, outre la réception des Columérins, verra ensuite les Provençaux se déplacer à Montauban, recevoir Rouen et se déplacer à Carcassonne. « Il ne faut pas croire que ce deuxième bloc sera plus facile que le premier, répète inlassablement Fabien Cibray. Dans ce championnat, tout est possible et il faut aborder chaque rencontre avec modestie et envie de jouer… » Nul doute que si cette envie de jouer est identique à celle des vingt premières minutes à Oyonnax, on peut espérer de belles choses. Mais une chose est certaine, les rencontres de rugby se jouent sur 80 minutes et non 40 ! A bon entendeur…

Michel EGEA