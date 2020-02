Accueil > Sports > Rugby Pro D2 - Face à Montauban, Provence Rugby joue gros à domicile

Nicolas Bézy à l’ouverture va s’employer pour retrouver avec les siens le chemin de l’embut. (Photo Morgan Miracoli)

Après un début d’année catastrophique les Provençaux retournent au charbon et reçoivent des montalbanais en pleine forme. Jeudi, à l’issue de l’entrainement, Nicolas Bézy, le demi d’ouverture des noirs, ne se cachait pas derrière son petit doigt : « C’est un match vital pour nous. On savait qu’on avait un bloc très compliqué en janvier avec une seule réception et trois gros déplacements. On nourrit quelques regrets d’être passés à côté du match à Mont-de-Marsan. Face à Montauban qui va venir ici pour gagner, c’est défaite interdite pour nous. Pour une fois, demain, les conditions météo annoncées devraient nous permettre de développer notre jeu. Nous avons besoin de mettre du mouvement ; nous avons travaillé sur ça. On sait à quoi s’attendre et demain nous allons certainement avoir la boule au ventre en nous réveillant… Mais parfois ça fait du bien avant un match important. » Pour Fabien Cibray, le manager général, « C’est une rencontre importante et nous en avons tous conscience. Il faut gagner ce match, un point c’est tout. On a retrouvé notre rugby en déplacement à Vannes mais on a manqué de réalisme et de concrétisation. Il faudra se créer des occasions, mais surtout il faudra les concrétiser face à Montauban qui est une grosse équipe. N’oublions pas que les montalbanais ont battu Oyonnax il y a deux semaines. Psychologiquement, il ne faut plus avoir peur de franchir la ligne. Je n’ai rien à reprocher aux joueurs au niveau de l’investissement ; mais à Vannes, par exemple, on est si près si loin. Nous avons quatre occasions de marquer, nous n’y parvenons pas. Les Bretons en ont une seule, ils vont au bout. Je pense qu’il y a un déclic psychologique à avoir, pourquoi pas face à Montauban ? » C’est tout le mal que nous souhaitons à Provence Rugby…

Michel EGEA

Provence Rugby reçoit Montauban au stade Maurice David, Jas de Bouffan, Aix-en-Provence, vendredi 14 février à 20 heures. Plus d’info : provencerugby.com