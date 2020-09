Rugby Pro D2 : Les bons débuts de Provence Rugby à Soyaux-Angoulême (23-28)

Accueil > Sports > Rugby Pro D2 : Les bons débuts de Provence Rugby à Soyaux-Angoulême (...)

Florent Massip déjà très efficace, a été l’un des artisans de la première victoire de Provence Rugby. (Photo Archives Destime/ R.P.)

Covid ou pas covid, s’il en est un qui ne s’est pas posé de question, vendredi soir dernier, du côté d’Angoulême, c’est bien le buteur provençal Florent Massip qui a enfilé les perles (six transformations et une pénalité) offrant à son équipe 20 des 28 points synonymes de victoire. « Il faudra nous concentrer sur notre jeu », confiait le manager Fabien Cibray avant la rencontre. Ce que les Noirs sont visiblement parvenus à faire pour l’emporter. Dans le flou lié à la préparation tronquée pour cause de pandémie difficile de tirer quelque enseignement de cette première journée, elle aussi tronquée avec le report de deux rencontres. On dira que le fait marquant est la sévère défaite de Colomiers (32-19) à Valence ; on se souvient en effet qu’à l’arrêt de la saison précédente c’est Colomiers qui était en tête du championnat devant Perpignan. Des Catalans qui eux aussi ont chuté en terre basque (21-12) face à Biarritz. Mais cette saison s’annonce riche en incertitudes, sportives ou extra-sportives, et pourrait nous offrir quelques bouleversements. La prochaine étape pour les Provençaux, c’est la réception de Vannes (victorieux face à Aurillac 30-22 vendredi dernier) sur la nouvelle pelouse synthétique de Maurice David. Il sera intéressant à cette occasion de découvrir le nouveau jeu « à l’aixoise » fait de déplacements et de vitesse.

Michel EGEA

Pratique. Provence Rugby-Vannes vendredi 10 septembre à 19 heures au stade Maurice David, Jas de Bouffan à Aix-en-Provence. Plus d’info : provencerugby.com