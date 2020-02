Accueil > Sports > Rugby Pro D2 - Les temps sont durs pour Provence Rugby !

Denis Philipon (à g.) et Fabien Cibray (à dr.) ont accueilli Julien Le Devedec. © Provence Rugby.

On le savait, le mois de janvier s’annonçait redoutable pour Provence Rugby avec un bloc composé de trois déplacement périlleux -Oyonnax, Nevers et Vannes- et d’une réception qui ne s’annonçait pas de tout repos (Mont-de-Marsan). Ce qu’on ne savait pas c’est que ce premier bloc allait être des plus cruels pour les Aixois. Avec la blessure de Geoffrey Fabbri qui devrait le tenir éloigné du terrain pendant plusieurs semaines mais aussi avec des chiffres catastrophiques puisque les Provençaux ont encaissé 130 points en quatre rencontres contre 44 marqués. Avec 32 points, Provence Rugby pointe en 13e position à 7 points, avec un match de retard, de Rouen qui est 15e. Nous l’avons déjà écrit ici, on est bien loin des ambitions affichées en début de saison par le 4e budget du championnat qui espérait faire mieux que la saison dernière (10e). En confiant à Fabien Cibray, 34 ans, le poste de manager général après s’être séparé de Jamie Cudmore en fin de saison dernière, Denis Philipon, le Président de Provence Rugby a pris le risque de positionner un jeune technicien à la tête d’un collectif guère moins âgé que lui. De plus, Fabien Cibray possède son franc-parler et, semble-t-il, ne fait pas dans la dentelle au moment de remettre les choses en place, tout comme il ne lésine pas sur la charge de travail aux entraînements. Pour l’heure, force est de reconnaître que les méthodes ne portent pas leurs fruits… Ou si peu ! Et comme le dit l’ex-demi de mêlée de Toulon, du LOU et d’Oxyonnax (entre autres) :« Il faut remettre l’église au centre du village. » Pour lui permettre de se recentrer sur son activité d’entraîneur et de le décharger de certaines tâches, il y a quelques jours, Frédéric Paquet a rejoint le staff de Provence Rugby comme directeur général en charge des affaires sportives. Transfuge du LOSC et de l’AS Saint-Étienne, le monde du ballon ovale n’est pas une découverte pour le néo-directeur qui, en 2002/2003 fut directeur sportif à Colomiers. Une réorganisation qui devra porter des fruits dès la semaine prochaine et la réception de Montauban (qui a disposé d’Oyonnax le 31 janvier dernier 21-15) ; suivront un déplacement à Valence, la réception d’Aurillac et un déplacement à Colomiers. Pour corser le tout, entre le 6 et le 27 mars, alors que deux semaines de repos étaient prévues, les Provençaux n’en auront qu’une puisque le 13 mars ils se déplaceront à Montauban pour jouer la rencontre qui avait été reportée l’automne dernier ! Du pain sur la planche, donc, pour Fabien Cibray et ses joueurs… Tous pourront compter sur la présence, il a signé son contrat de joueur supplémentaire jusqu’à la fin de la saison en ce début février, de Julien Le Devedec en provenance de Montpellier. Âgé de 33 ans, 1,99 m pour 115 kg, le deuxième-ligne est aussi passé par Toulouse, Brive et Bordeaux. Il affiche 185 matchs de Top 14 et compte par ailleurs 11 sélections avec le XV de France. Une arrivée de poids et d’expérience…

Michel EGEA

Prochain match : réception de Montauban le vendredi 14 février à 20 heures au stade Maurice David, Jas-de-Bouffan à Aix-en-Provence - Billetterie sur provencerugby.com