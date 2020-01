Accueil > Sports > Rugby Pro D2 - Provence Rugby à Oyonnax "sans pression particulière"

La vitesse d’exécution d’Andrzej Charlat devrait être sollicitée sur le terrain synthétique d’Oyonnax. (Photo Morgan Miracoli)

Avec Perpignan et Grenoble, Oyonnax fait partie des favoris pour une (re)montée en Top 14 cette saison. Il suffit de se pencher sur le classement pour s’en persuader, Perpignan et Grenoble se partageant, avec 49 points, la première place et Oyonnax, avec 47 points, figurant à la troisième. C’est donc du lourd qui se présente face aux Provençaux pour cette première rencontre de 2020, vendredi soir, sur le terrain synthétique du stade Charles-Mathon dans l’Ain. Au cours du point presse de présentation de la rencontre, Fabien Cibray se souvenait qu’au match aller (défaite 13-22 à Maurice-David) « ça avait beaucoup couru, même s’il n’y avait pas trop de vitesse de jeu. Je m’attends au même type de rencontre, poursuivait le manager général, et nous nous sommes préparés en conséquence. C’est un profil d’équipe physique qui aime bien laisser le ballon sur le terrain, qui aime chasser et qui a un jeu direct. Nous savons à quoi nous attendre. » A l’exception de Théo Beziat, victime d’un accident « domestique » pendant la trêve et donc indisponible pour plusieurs semaines c’est un effectif en bonne forme qui a repris l’entraînement depuis quelques jours sur le stade annexe et synthétique de Maurice-David. Pour Fabien Cibray, ce déplacement se fera « Sans pression mais avec des intentions car chaque point pris chez l’un des trois premiers compte double. » Cette rencontre aura un goût particulier pour le coach qui est un ancien d’Oyonnax. « J’y vais avec grand plaisir ; je connais bien leur entraîneur qui est un ami, et leur capitaine. Nous avons combattu ensemble, ça crée des liens ; mais je sais qu’ils ne nous feront pas de cadeaux. L’an dernier nous avions tenu une bonne heure avant de baisser pavillon. Cette année, ils nous ont battus chez nous et nous n’avons pas oublié. Nous avons travaillé des choses pour les surprendre. Vous n’en saurez pas plus. » Cette rencontre, on le sait, débute avec un bloc compliqué et l’ambition du manager général est, tout simplement, de prendre un maximum de points et d’aller chercher une performance à l’extérieur qui ferait bu bien au moral : « Ce championnat est très ouvert et si on peut prendre des points on ne s’en privera pas. Mais il n’y a pas d’objectif chiffré. » Pour l’ailier Andrzej Charlat courir est une deuxième nature et il entend profiter du terrain synthétique d’Oyonnax pour assouvir sa soif de courses : « On sait que ça va être un match de haute intensité. Nous allons essayer d’être présent au maximum. » Même propos chez le capitaine Grégory Annetta satisfait de l’état des joueurs après les fêtes. « C’est un match important, c’est l’élite. Nous on est bien dans nos baskets. A Oyonnax le terrain permet d’accélérer le jeu ; nous avons préparé ce match en conséquence. On a à cœur de jouer. »

Michel EGEA

La rencontre se jouera à Oyonnax vendredi soir à 20 heures et la réception de Mont-de-Marsan se fera vendredi prochain, 17 janvier, à 20 heures à Maurice-David. Réservations : provencerugby.com - Suivront les déplacements à Nevers (24/01) et à Vannes (31/01).