Rugby Pro D2 - Provence Rugby chez l’ogre Colomiers

Adrien Bau a signé sa prolongation de contrat entouréé de Fabien Cibray et de Denis Philippon. Photo Provence Rugby.

Le groupe des 23 joueurs avec deux grandes premières, celle de Lucas Poirson et de Pibarnon Djossou.

Déplacement périlleux, ce vendredi 6 mars, pour les Provençaux. Ils se rendent chez les co-leaders (72 points à égalité avec Perpignan) Colomiers. Cinq heures de trajet en autocar pour affronter un quinze qui est venu à bout, le week-end dernier, d’une équipe d’Oyonnax en quête de succès. Oyonnax, justement, où Provence Rugby a laissé des plumes en début d’année en encaissant la bagatelle de 51 points. A l’époque, Fabien Cibray, le manager général, nous avait confié se déplacer dans l’Ain « sans pression particulière ». Lorsqu’on lui rappelle cette phrase, il sourit... jaune. « C’est sûr que nous allons à Colomiers avec l’ambition de ne pas revenir avec une addition salée. Mais il n’y a pas de pression particulière à la veille de ce déplacement. On est sur une bonne série, on va chez le leader, qu’est-ce qu’on risque ? On ne risque rien si ce n’est de faire un bon match et, qui sait, de prendre des points. On est dans le money time, il reste neuf matchs et tout le monde met toutes ses forces dans la bataille ; c’est ce qu’on fait aussi. La seule stratégie est de jouer match après match et d’engranger un maximum de points. Mais il faut composer avec les réalités et l’infirmerie. Cette semaine nous avons été pas mal ennuyés avec quelques syndromes grippaux… Mais je veux des joueurs déterminés à faire un résultat et on s’est préparé dans cet état d’esprit. » Concernant le coronavirus, comme tous les clubs, Provence Rugby a reçu les consignes de vigilance transmises par la ligue. « Il est d’autant plus important de respecter ces consignes que nous allons avoir besoin de tout le monde pour terminer la saison. J’ai donc sensibilisé les joueurs une fois de plus ce matin. » Pour l’arrière Romain Sola, le déplacement à Colomiers s’effectue « Avec l’état d’esprit d’une équipe qui n’a rien à perdre et qui va continuer sur sa lancée. On y va avec du sérieux et de l’envie pour faire le meilleur match possible. » C’est tout le mal que nous souhaitons aux Provençaux. Cette semaine a été marquée par la prolongation de contrat du demi de mêlée Adrien Bau qui portera le maillot noir pour deux ans de plus. Il est désormais lié au club jusqu’en juin 2022.

Michel EGEA