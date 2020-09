Rugby Pro D2 - Provence Rugby conquérant engrange face à Vannes avant le choc contre Nevers

Accueil > Sports > Rugby Pro D2 - Provence Rugby conquérant engrange face à Vannes avant le choc (...)

Avant la rencontre, une minute d’applaudissement a honoré la mémoire de Gilbert Doucet. Photo Michel Egéa

Une belle prise en touche de Jérôme Mondoulet entré en jeu en deuxième période. Photo Michel Egéa

En l’emportant 24-10 face à Vannes, les rugbymen provençaux n’ont pas laissé passer l’occasion de pointer, vendredi soir, à la première place provisoire du championnat de Pro D2…Une victoire en forme d’hommage à Gilbert Doucet, entraîneur « historique » et figure tutélaire du club, disparu l’été dernier, à la mémoire duquel une émouvante minute d’applaudissements était donnée en préambule à la rencontre. Un match qui voyait aussi les Noirs « inaugurer » en compétition, de la meilleure façon qui soit, leur nouvelle pelouse synthétique. Pour enchaîner une deuxième victoire consécutive, Provence Rugby a développé un jeu efficace. Mêlées gagnantes, touches conquérantes, défense efficace, mobilité et rapidité : la première période fut redoutable d’efficacité, les locaux poussant Vannes à la faute. Et comme Florent Massip, pour nous l’homme du match, avait bien réglé la mire, à coup de pénalités, il alignait les points. Décalages, prises d’intervalles, seules manquaient les dernières passes, celles qui sont décisives, pour aller à l’essai. Mais à l’issue de la rencontre, Fabien Cibray, le manager était plutôt satisfait de la prestation de son collectif. Transfuge de Provence Rugby, Joe Edwards, le capitaine de Vannes, déplorait les fautes à répétition commises par son équipe, tout en reconnaissant la qualité de jeu de ses anciens coéquipiers. Visiblement les Bretons n’étaient pas venus pour rien et ils sont repartis dépités. Pour les Provençaux, il y aura peu de temps pour savourer cette victoire puisque la réception de Nevers a été déplacée à jeudi soir du fait des matchs reportés pour cause de Covid. Ce sera donc devant les caméras de Canal+ qu’Aix-en-Provence tentera la passe de trois avec toute l’application qu’il faut puisque Fabien Cibray nous rappelait, au cours de la dernière conférence de presse, que ces dernières années les Noirs n’avaient pas su enchaîner deux victoires consécutives à domicile, l’emportant au premier match et perdant le deuxième. Nul doute que la volonté de vaincre ce signe indien sera de mise face à une formation neversoise qui, si elle a perdu son premier match à Grenoble, l’a emporté ce dernier vendredi à domicile avec le bonus (33-11) face à Valence-Romans.

Michel EGEA

Provence-Rugby reçoit Nevers jeudi 17 septembre à 20h45 au stade Maurice David, Jas de Bouffan à Aix-en-Provence. provencerugby.com