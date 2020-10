Accueil > Sports > Rugby Pro D2 - Provence Rugby reçoit Rouen samedi en petit comité

Entre autres munitions, les Provençaux compteront sur les jambes de l’ailier Andrzej Charlat face aux Rouennais, sur une pelouse différente que celle de l’année dernière lorsque cette photo a été prise. © ProvenceRugby.

Règles sanitaires et couvre-feu obligent, c’est en petit comité (1 000 spectateurs) et samedi (24 octobre) à 18 heures que les Provençaux reçoivent les Normands au stade Maurice-David d’Aix-en-Provence. Un retour « à la maison » apprécié par les Noirs, et leur manager Fabien Cibray, après deux dernières sorties sanctionnées par deux échecs. La dernière en date, « à domicile » sur la pelouse du stade Parsemain de Fos-sur-Mer, grande pelouse naturelle et élevage de moustiques en prime, où Colomiers l’a emporté 23-15. Le déplacement à Montauban ayant été remis pour cause de Covid chez l’adversaire, les Noirs ont mis à profit une petite quinzaine de jours pour se refaire la cerise et réceptionner Rouen-Normandie dans les meilleures conditions possibles. Des Normands qui pointent en dernière position, affichant quatre défaites et une victoire depuis les début de la saison mais qu’il ne faut pas prendre à la légère. Battus de peu chez eux par Vannes lors de la dernière journée, ils étaient allés l’emporter à Soyaux-Angoulême auparavant. Nul doute qu’ils arriveront à Aix-en-Provence avec la ferme intention de faire un coup. Les Aixois sont prévenus et l’expérience de ces dernières années devra leur servir ; il ne faudra pas se laisser aller dans un complexe de supériorité au risque de connaître une cruelle désillusion. Pour sûr que Fabien Cibray, le manager provençal, aura trouvé les mots pour faire taire toute velléité de suffisance au sein de ses troupes.

Michel EGEA

Provence-Rugby vs Rouen-Normandie, samedi 24 octobre à 18 heures au Stade Maurice-David, Jas de Bouffan à Aix-en-Provence.

plus d’info provencerugby.com