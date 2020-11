Rugby Pro D2 - Provence Rugby veut cultiver son état d’esprit à Montauban

Accueil > Sports > Rugby Pro D2 - Provence Rugby veut cultiver son état d’esprit à (...)

Bertrand Guiry devrait être titulaire en troisième ligne face à Montauban. (Photo Morgan Mirocolo)

Pour cause de Covid dans les rangs adverses, le déplacement de Provence Rugby à Montauban pour le compte de la 6e journée de championnat avait été reporté. Samedi dernier, un mail de la ligue informait les Aixois que la rencontre était programmée le vendredi 12 novembre… Surprise pour les Noirs et leur staff qui avait programmé un peu de repos entre deux blocs difficiles. Fabien Cibray, le manager général, a donc revu son programme en fonction de cette nouvelle donne. « Une chose est certaine, nous confiait-il, au cours du point presse d’avant-match, les gars ont besoin de souffler un peu. Les entraînements de cette semaine, qui n’étaient pas prévus pour préparer un match, ont donc été allégés. Mais une chose est certaine, nous n’allons pas jouer à Sapiac (le stade de Montauban) la fleur au fusil ; nous effectuerons ce déplacement avec l’état d’esprit qui est le nôtre depuis le début de la saison. » Pour Bertrand Guiry, troisième ligne des Noirs, cette situation ne pose pas de problème : « Ce n’est pas la première fois que nous sommes confrontés à ces perturbations du calendrier. Dans la tête le collectif est préparé pour les assumer et je pense que nous avons fait une bonne semaine de préparation. »

« Nous sommes solides sur les bases du jeu »

Montauban, qui reste sur deux victoires consécutives à domicile (Soyaux Angoulême et Nevers) tentera la passe de trois face aux Provençaux qui ne l’entendront pas de cette oreille… « D’un point de vue mental, explique Bertrand Guiry, on va aborder cette rencontre comme nous avons abordé le match à Carcassonne. Ce sont des équipes difficiles à manœuvrer chez elles qui s’appuient sur une grosse densité physique en particularité devant. Les ingrédients de base pour remporter ce genre de match on les connaît. Nous sommes solides sur les bases du jeu mais nous avons encore quelques irrégularités sur le jeu global. On y va avec l’intention d’être forts sur nos bases et nous n’avons pas de pression particulière a avoir derrière ; nous savons à quoi nous attendre. On est sur une bonne dynamique et on a montré de belles choses d’un point de vue état d’esprit ces derniers temps. Il nous faudra nous appuyer sur ça. » Même si le classement actuel est très provisoire du fait des rencontres reportées en ce début de saison, la place de 4e occupée par Provence Rugby ne laisse personnes insensible. Et plus que de classement, ce que souligne Fabien Cibray c’est que l’année dernière, au même niveau de la compétition, les Noirs totalisaient quatre point de moins et que l’année précédente c’était cinq points de moins. Pour Bertrand Guiry : « Ce classement, c’est une grosse motivation. Mais nous ne sommes pas dupes et juste derrière nous il y a deux équipes, et non des moindres, qui ont deux matchs de retard. Si on regarde le classement britannique nous sommes 6e. Mais une chose est certaine, être en première partie du tableau c’est très motivant et désormais il faut s’y maintenir. Cela passe par une performance à Montauban… » Bertrand Guiry qui, en début de saison, revenait d’une opération d’une hernie cervicale, gagne en confiance match après match. Pour lui, qui sera titulaire à Sapiac, cette rencontre à Montauban « sera une bonne étape pour progresser ».

Michel EGEA