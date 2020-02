Saintes-Maries-de-la-Mer : Camagri, le Salon du Cheval Camargue, revient du 14 au 16 février 2020

Accueil > Art de vivre > Bons plans > Saintes-Maries-de-la-Mer : Camagri, le Salon du Cheval Camargue, revient (...)

(Photo Philippe Maillé)

Le village des Saintes-Maries-de-la-Mer, riche de mille traditions, dispose de nombreux ambassadeurs. L’un des plus connus à travers le monde est le cheval Camargue. Chaque année, en février, ce petit cheval blanc, robuste et polyvalent tient salon au Mas de la Cure. Au programme de cette 19e édition : des épreuves de qualification loisirs, des présentations de chevaux à la vente et d’élevage, du tri de bétail, des concours d’utilisation Société Française des Équidés de Travail (dressage, éducation, maniabilité, cheval d’extérieur monté), des concours de ferrade, des concours de saut d’obstacles et des épreuves montées. Plus de 300 chevaux vont ainsi évoluer et être présentés lors de nombreuses animations qui mettront en évidence la polyvalence de la race. Pendant trois jours et grâce à de nombreuses épreuves, les chevaux seront évalués, jugés et appréciés. Et comme chaque année, Camagri consacrera les meilleurs chevaux de la race qui deviendront ambassadeurs lors de grand rendez-vous nationaux et internationaux comme le Salon International de l’Agriculture de Paris.

Le cheval Camargue, excellent compagnon des cavaliers de loisirs, est fortement lié à l’espace naturel fragile des Saintes-Maries-de-la-Mer : en pâturant le milieu sauvage, le Camargue est ainsi devenu le meilleur ambassadeur économique, culturel et touristique de son berceau naturel.

Entrée public 2 euros et gratuit pour les moins de 12 ans. Plus d’info sur aecrc.com

Les Saintes-Maries-de-la-Mer à cheval

Découvrir les Saintes- Maries-de-la-Mer au rythme des sabots des chevaux, c’est tentant ? En courte balade d’une à deux heures ou en randonnée à la journée, et quel que soit le niveau d’équitation, les cavaliers se promènent le long des plages des Saintes-Maries-de-la-Mer, traversent les marais et découvrent les manades, élevages de taureaux de race Camargue. Une immersion en pleine nature...

Informations pratiques : 04 90 97 82 55 / www.saintesmaries.com

Au programme de Camagri 2020



Vendredi 14 février :

• 9 heures : Épreuve de qualification Loisirs

•10 heures : Tri de bétail : champion de la race

• 14h30 : Épreuve de qualification Loisirs

• 15 heures : Présentation chevaux à la vente

Samedi 15 février :

• Présentation de chevaux d’élevage et de

chevaux disponibles à la vente

• 9 heures à 12 heures : Concours d’utilisation Société Française des Équidés de Travail Dressage

• 10h30 : Concours de ferrade (au Mas du

Ménage), suivi de la remise des prix (au Mas

de la Cure)

• 11 heures à 14 heures : Concours d’utilisation Société Française des Équidés de Travail. Éducation

• 12 heures : Inauguration

• 12h30 : Concours de tri de bétail : trophée "Crin Blanc" 1ère manche (1ère partie)

• 14h30 : Concours d’utilisation Société Française des Equidés de Travail : Maniabilité

• 15 heures : Épreuve montée pour le champion de la race

• 15h30 : Concours de tri de bétail : trophée "Crin Blanc" 1re Manche (2e partie)

• 17h30 : Remise des prix du Concours d’utilisation

Dimanche 16 février :

• Présentation de chevaux d’élevage et de chevaux disponibles à la vente

• 9h30 : Concours d’utilisation Société

Française des Équidés de Travail : maniabilité

• 10 heures : Concours d’utilisation Société Française des Équidés de Travail : cheval d’extérieur monté

• 11 heures : Concours de tri de bétail : trophée "Crin

Blanc" Finale (1re manche)

• 12 heures à 14 heures : Concours de saut d’obstacles Camajump

• 14 heures : Champion de la race (chevaux vus en main) - Concours d’utilisation Société Française des Équidés de Travail : maniabilité-Concours d’utilisation Société Française des Équidés de Travail : cheval d’extérieur monté

• 14h30 : Concours de tri de bétail : trophée "Crin Blanc" Finale (2e manche)

• 17h30 : remise des prix des concours