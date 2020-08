Sénatoriales 2020 : composition de la liste commune de la majorité présidentielle dans les Bouches-du-Rhône

Accueil > Provence > Politique > Sénatoriales 2020 : composition de la liste commune de la majorité (...)

Jean-pierre Serrus tête de liste LREM pour les sénatoriales dans les Bouches-du-Rhône (Photo archives Destimed/M.B.)

Ce vendredi 28 août, les instances départementales et nationales des partis de la majorité présidentielle ont convenues d’un accord pour présenter une liste commune dans les Bouches-du-Rhône lors du scrutin sénatorial du 27 septembre prochain. En voici la composition :

Candidats

.1- H Jean-Pierre Serrus (LREM) maire La Roque d’Anthéron

. 2- F Caroline Pozmentier (DVD) Conseillère régionale Marseille

. 3- H Georges Panagiotou (MRSL) Secrétaire Général 13 Marseille

. 4- F Josy Pignatel (MRSL) Conseillère municipale Aix-en-Provence

. 5- H Thierry Boissin (MoDem) Conseiller Municipal Martigues

. 6- F Marion Biscione (LREM) Cons. Municipale & Adjointe Fontvieille

. 7- H Gregory Panagoudis (MRSL) Conseiller Municipal Marignane

. 8 - F Nathalie Toye (MoDem) Membre Bureau MODEM 13 Marseille

Suppléants

. 9- H Bertrand Mas-Fraissinet (LREM) Référent LREM 13 & Con. Municipal Cassis

. 10- F Sylvie Brunet (MoDEM) Députée Européenne

Cette liste réunit évidemment des membres des partis politiques qui composent la majorité présidentielle d’Emmanuel Macron : la République en Marche, le Modem, et les Radicaux. Elle réunit aussi et surtout des candidat-e-s représentatifs de la diversité géographique des Bouches-du-Rhône, tous défenseurs de ce territoire commun, et pleinement investis dans les communes et la vie publique locale. Jean-Pierre Serrus a déclaré à l’occasion de cette présentation : « Dimanche 27 septembre, en votant pour notre liste « Renaissance 13 », les grands électeurs du Département des Bouches-du-Rhône pourront porter au Sénat des élus progressistes et pro-européens afin de mieux accompagner nos communes et nos territoires des Bouches-du-Rhône dans les transformations inévitables et souhaitables de la nouvelle décennie qui s’ouvre ».

La rédaction