Sénatoriales : Liste de candidatures "Les Républicains" dans les Bouches-du-Rhône

Les élections sénatoriales se tiendront au mois de septembre 2020 © senat.fr

La Commission Nationale d’Investiture Les Républicains vient de faire paraître sa liste pour le scrutin qui se tiendra au mois de septembre. Dans les Bouches-du-Rhône, la liste sera conduite par le maire de la Ciotat, Patrick Boré, suivi de Valérie Boyer. On trouve en troisième position le maire de Rognac, Stéphane Le Rudulier. Suivent Brigitte Devésa, adjointe au maire d’Aix-en-Provence, Michel Pécout, maire de Graveson, Claire De Causans, adjointe au maire d’Arles, David Galtier, vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence, conseiller municipal de Marseille, Brigitte Virzi, adjointe au maire de Châteauneuf-les-Martigues, Renaud Muselier, président de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et Martine Vassal, présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Renaud Muselier et Martine Vassal étant en position non-éligible.

A.C.