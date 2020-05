Accueil > Sports > Football. Équipe de France : La Ligue des Nations pour la rentrée

Si l’épidémie de Coronavirus le permet, la saison 2020-2021 débutera pour les Bleus avec la deuxième édition de la Ligue des Nations. Organisée par l’UEFA entre la Coupe du Monde et l’Euro, la phase finale de cette compétition se déroulera avant le Championnat d’Europe reporté en juin 2021. Les équipes espèrent jouer dans des stades avec du public mais cela dépend dès les phases de poules de l’évolution du Covid-19. Les joueurs de Didier Deschamps sont dans le groupe 3 avec le Portugal, la Suède et la Croatie. Les coéquipiers de Christiano Ronaldo avaient battu la France en finale de l’Euro 2016 au stade de France (1-0). Ils seront aussi dans le groupe des Français à l’Euro l’an prochain. La Croatie, battue en Russie en finale de la Coupe du Monde, est un bon souvenir (4-1). Quant à la Suède, elle a toujours été un adversaire de qualité dans l’histoire de l’équipe de France. Voici le calendrier des Bleus : 5 septembre : Suède France - 8 septembre : France-Croatie - 9 octobre : France-Portugal - 12 octobre : Croatie-France - 12 novembre : Portugal-France - 15 novembre : France-Suède. Il y a quatre niveaux représentés par les ligues A, B, C et D. Les quatre vainqueurs des groupes de la Ligue A sont qualifiés pour le Final Four dont les dates restent à fixer.

Gilbert DULAC