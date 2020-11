Smart Port Day #2 : Innovations, solutions et réflexions sur le Port du Futur ce mardi 24 novembre 2020 de 8h30 à 17 heures, édition 100% digitale

Accueil > Provence > Economie > Smart Port Day #2 : Innovations, solutions et réflexions sur le Port du (...)

La 2e édition du Smart Port Day, se tiendra le mardi 24 novembre, de 8h30 à 17heures, en version 100% digitale. Ce rendez-vous fédérateur de l’écosystème portuaire, numérique et environnemental permettra de présenter les innovations et les projets développés sur le territoire de Marseille et de les confronter aux grands enjeux internationaux.



En juin dernier, les 8 lauréats des défis lancés dans le cadre de la 2e édition du Smart Port Challenge par les grands donneurs d’ordre -EDF, État (Dreal)/Syndicat des pilotes/AtmoSud, Interxion/Dalkia Smart Building, Hammerson/Les Terrasses du Port, Naval Group, Traxens, Port de Marseille Fos et CMA CGM - ont été révélés. Durant les 5 derniers mois, accompagnés par thecamp et l’équipe du Smart Port Challenge, les start-up lauréates et leur binôme grand donneur d’ordre ont co-développé, testé et expérimenté leur solution innovante. C’est à l’occasion du Smart Port Day #2 qu’elles présenteront tout au long de la journée les preuves de concept (POC) et expérimentations réalisées. Action phare du French Smart Port in Med, le Smart Port Challenge est un véritable levier d’accélération de la démarche, il contribue également à valoriser le dynamisme du tissu économique local et le savoir-faire sur le secteur du numérique. Durant cette journée, deux grandes tables rondes réuniront des industriels, des acteurs de la place portuaire et des grands témoins internationaux, autour de l’utilisation d’énergies décarbonées ou bas carbone dans les activités portuaires et maritimes, et des innovations mises en œuvre pour diminuer les impacts environnementaux de ces activités.

Au programme du Smart Port Day #2

Une dimension internationale

Cette édition 2020 sera ouverte par Santiago Garcia-Milà, président de l’IAPH (Association Internationale des Ports) qui présentera la dynamique internationale des Smart Port. Un benchmarck international, l’intervention notamment du Port de Barcelone, la présentation d’une réponse au programme européen H 2020 Green Deal, permettront également de comprendre la dimension internationale du Smart Port.

La présentation des solutions innovantes

La matinée sera placée sous le thème de l’Energie, avec la présentation des innovations des start-up dans ce domaine, ainsi que la grande table ronde « Le Smart Port, un port à énergie positive », en présence notamment de Jordi Torrent, Chef stratégie du Port de Barcelone, et Paul Lucchese, expert hydrogène à l’agence internationale de l’énergie. L’après-midi s’ouvrira sur le thème Environnement et Logistique, avec la présentation des 4 innovations développées par les lauréats ainsi que la grande table ronde « Quelles solutions pour un green port innovant ? », en présence notamment de Pierre Cariou, Senior Professor Shipping and Port Economics, Kedge Business School, Žiga Fišer, Head of Strategic Development Department, Port de Koper (Slovénie) et de Rémi Julien, Président du directoire, MGI (Marseille Gyptis International).

Les Outils et la stratégie du Smart Port

La table ronde « Comment booster les actions du Smart Port Marseille ? » permettra de valoriser les outils et dispositifs d’Aix-Marseille visant à accompagner les projets Smart Port. Sur la base de la présentation du benchmark international des démarches Smart Port les membres fondateurs du French Smart Port in Med exposeront leurs orientations stratégiques pour 2021 lors du temps fort « Le Smart Port, au service de quelles stratégies ? ». L’ensemble des partenaires engagés dans ce projet territorial structurant témoigneront également de leur soutien et de leur engagement dans la démarche tout au long de la journée par l’intermédiaire de 17 vidéos.

Lancement du 1er Hackathon Smart Port

A l’occasion du Smart port Day #2, la Métropole Aix-Marseille-Provence et les partenaires du French Smart Port organisent un Hackathon / Hackavis Smart Port, mobilisant une centaine d’étudiants au service de la transformation numérique du Port. A travers ce concours centré sur la DataVisualisation, les candidats-étudiants sont invités à relever des défis proposés par des sponsors, pour visualiser et inventer le port du futur et ses nouveaux services numériques autour de deux thématiques : Flux et Logistique et Énergies et Environnement. Le French Smart Port in Med affirme ainsi la vocation portuaire et numérique de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Les équipes seront accompagnées par un pool d’experts (numériques, data, métiers…) tout au long du concours et pourront rencontrer les partenaires Smart Port Data pendant les événements prévus. 17 500 euros de prix seront offerts par les sponsors pour récompenser les meilleures réalisations : RTE, GRT Gaz, Enedis, GPMM, UMF, MGI, Klanik. L’ensemble des éléments relatifs à cet événement sont disponibles sur la plateforme d’innovation métropolitaine : innovation.ampmetropole.fr

A propos du French Smart Port in Med

Le French Smart Port in Med est né de la volonté du Grand Port Maritime de Marseille, de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence et d’Aix-Marseille Université de construire le port du futur : un port attractif, innovant, répondant aux enjeux actuels et futurs par une stratégie axée sur le numérique et le développement durable. Le French Smart Port in Med affirme et consolide la vocation portuaire de la Métropole Aix-Marseille-Provence et permet de la positionner comme le terrain d’expérimentation de nouveaux usages, applications et dispositifs. Marseille Fos et son écosystème se différencient ainsi en améliorant l’offre de services.

lefrenchsmartportinmed.com

En raison des conditions sanitaires, le public est invité à suivre cette 2e édition en version 100% digitale. Pour participer au Smart Port Day #2 (inscription obligatoire et gratuite) sur lefrenchsmartportinmed.com

