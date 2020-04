Solidarité. L’appel de Maurice Di Nocera aux élus marseillais : "Reversons une part de nos indemnités ! "

Accueil > Aix Marseille > Politique > Solidarité. L’appel de Maurice Di Nocera aux élus marseillais : "Reversons une (...)

« Je considère qu’en cette période tout le monde doit faire un geste. Cela me paraît évident que les élus se mobilisent pour la bonne cause ! » Chacun combat ou soutient la lutte contre le coronavirus à sa façon, pour Maurice Di Nocera il s’agit de reverser une part de ses indemnités de conseiller municipal et d’appeler tous les élus à faire de même.

Maurice Di Nocera lors d’une séance du Conseil municipal de Marseille (Photo archive Robert Poulain)

Comme d’autres, il devait laisser son siège de conseiller municipal le 22 mars dernier mais en raison de l’épidémie du Covid-19, il se trouve toujours dans la place. Son constat est simple : « Beaucoup d’élus qui ne devraient plus être là après les élections, encaissent des indemnités à partir du mois d’avril qu’ils n’auraient pas dues toucher ! » L’élu ajoute que du fait du confinement beaucoup d’entre eux encaissent d’ailleurs ces indemnités sans rien faire… Maurice Di Nocera lance donc un appel aux dons qui seront versés à une association caritative pour aider les plus démunis pendant cette période de confinement. Il demande à ses collègues élus de verser 30% de leur indemnité, c’est-à-dire entre 300 et 500 euros, avec pour objectif de récolter 50 000 euros. Homme de cœur et sans arrière pensée politique puisque candidat à aucune élection, Maurice Di Nocera propose que le choix de l’association à qui la cagnotte sera versée se fasse par les élus participants. Certains élus n’ont pas manqué de réagir vite à l’appel de leur collègue, comme Bruno Gilles qui a été le premier a donné son accord « C’est avec enthousiasme que j’ai répondu présent à son initiative de collecte pour aider les associations au front dans cette crise du Covid-19 » ou encore Marine Pustorino dans les 4/5 : « Il est normal et important en tant que membre du Conseil municipal de Marseille que je participe à cet élan de solidarité sur nos indemnités du mois d’Avril ». Ou encore Martine-Claude Timsit qui en sa qualité de conseillère d’arrondissement (et non pas de conseillère municipale) a souhaité répondre à cet appel : « J’estime que cela honore ma fonction publique et va dans le sens de mes engagement ». Mais à ce jour, seuls 16 conseillers [1] ont répondu favorablement sur… 101 ! À 77 ans, dont 37 ans de vie politique sans jamais quitté ses fonctions professionnelles, Maurice Di Nocera espère que son appel trouvera un écho politique et citoyen chez les élus concernés…

Mireille SANCHEZ