Solidarité. L’enseigne marseillaise "Dakao" offre chaque semaine des repas au personnel de l’IHU Méditerranée Infection : déjà 600 repas livrés !

L’équipe de l’IHU Méditerranée Infection (Photo D.R.)

Afin de faire preuve de solidarité et d’apporter son soutien à l’équipe du Professeur Raoult, la chaîne marseillaise d’asian street food Dakao a commencé, le jeudi 2 avril, à livrer des menus complets à destination de l’intégralité du personnel soignant de l’IHU Méditerranée Infection. Renouvelée tous les jeudis, et ce chaque semaine jusqu’à la fin de cette période de crise sanitaire cette initiative donne suite à d’autres actions de solidarité déjà réalisées par Dakao, notamment à destination des Restos du Coeur.

« Cette action tenait particulièrement à cœur de l’un des dirigeants qui envisageait, jeune, de consacrer sa vie à soigner les autres. Depuis la fermeture de 6 de nos 7 restaurants en raison du confinement, nous souhaitions, à notre manière, soutenir le personnel soignant. Chaque semaine, nous préparerons et confectionnons ainsi 300 repas complets (200 repas pour le déjeuner et 100 pour le dîner), que nous livrons gracieusement à l’ensemble des équipes du Pr. Raoult. Ce sont des repas sains et faits maison qui les réconfortent le temps d’un repas. car ils ont plus que jamais grandement besoin de soutien et de reconnaissance », témoigne une employée de Dakao.

Une présence à Aix-en-Provence et à Lyon prévue d’ici la fin de l’année

Disposant de 7 restaurants au total sur Marseille, Dakao n’a conservé, en cette période de confinement, son activité que dans son restaurant de Castellane. Celui-ci assure, 7j/7, la livraison à emporter et la livraison à domicile jusqu’à 20h. La livraison par UberEat et Delivero est quant à elle possible jusqu’à 22h30. Créé en 2017 à Marseille, Dakao a réussi son pari en trouvant rapidement un public désireux de se restaurer sans perdre de temps à un prix très raisonnable et de manière saine, équilibrée. Dakao devrait ouvrir d’ici la fin de l’année un restaurant sur Aix-en-Provence et un autre sur Lyon.

Contact : Dakao Castellane au 18, place Castellane - 13006 Marseille - 09 72 92 00 23

